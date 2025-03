Récord absolutu de población n'Uviéu: llega a 226.147 habitantes y ún de cada diez vecinos yá ye inmigrante

Trece años dempués, Uviéu rexistra'l so máximu históricu d'habitantes al algamar los 226.147 vecinos y meyorar en 1.265 la última cifra del padrón municipal, del avientu pasáu. La inmigración, con barrios como Vallobín y Teatinos con un crecimientu bultable, amás del significativu númberu de retornaos en pasando dellos años llueñe de la ciudá, son el motor del crecimientu de residentes na capital del Principáu. Con esti gran aumentu, la población d'inmigrantes rexistraos yá ye de 22.518 persones, un millar más que n'ochobre y ún de cada diez del total de la ciudá. Si la población estranxera s'axuntara nun únicu barriu, diba ser el más pobláu, percima de La Corredoria.

Nunca dende la fundación de la ciudá tuvo Uviéu tantos habitantes. La barrera de los 200.000 degolóla en 1996 y, dende ehí, empezó una xuba progresiva hasta frañir en 2010 el tope de los 225.000 y llegar, dos años más tarde, a 225.973. A partir d'entós, un descensu a poco y a poco hasta 215.167 en 2022, pa esperimentar dempués un espectacular efectu rebote que lleva al conceyu a pasar per primer vegada de 226.000 vecinos.

Esta crecida de la población avera l'oxetivu qu'apocayá se marcó al alcalde, Alfredo Canteli, d'algamar los 230.000 habitantes primero que remate'l so mandatu.

Nesti momentu, Uviéu ufierta un entornu amigable pal que s'instala na ciudá. El febreru pasáu, el rexistru de paraos tenía 900 persones menos apuntaes que va un añu. Les noticies económiques alredor de la ciudá, con un sector servicios al alza y el turismu tamién disparáu converten a la capital nun llugar curiosu pa la busca d'empléu.

Los estranxeros atopen n'Uviéu un bon llugar pa buscar un futuru y asitiar. “La ciudá ufierta tranquilidá y, agora, cola crecedera de la demanda de servicios, provoca qu'haya posibilidaes d'empléu pa les persones que quieren entrar nel mercáu llaboral", esplica Carlos Jaramillo miembru de la Federación d'Asociaciones d'Integración Multicultural n'Asturies (Faimas), que, con too y con ello, llamenta que los inmigrantes inda atopen dificultaes alministratives. Per un llau, argumenta, hai conceyos que tienen normatives enguedeyaes por demás pa empadronase. "Son testos bastante alloñaos de la realidá de les persones que recién aporten", diz. Per otru, los ciudadanos más preparaos atopen con torgues a la d'homologar los títulos universitarios que sacaron nos sos países.

Por países, Colombia lleva palma, con 3.755 rexistraos na capital asturiana. Sígenla los ciudadanos de Rumanía, (2.352), Venezuela (2.320), Paraguay (1.416), Marruecos (1.204) y Ucrania (1.016). La última actualización del padrón contabilizó amás 855 italianos, 854 cubanos, 827 los brasileños, 813 peruanos, 711 senegaleses y 611 rusos. En total, Uviéu acueye a persones de 121 países distintos.

De Teatinos a Buenavista

En cifres globales, Uviéu axuntó 1.265 habitantes nos dos últimos meses. Un incrementu que se dio gracies al puxu de barrios como Teatinos, qu'axuntó 148 vecinos nesti periodu. Esa zona, en concretu la contorna del Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) ye una de les que rexistra mayor crecedera y son dellos los bloques de vivienda en construcción. El segundu barriu que más creció nestos dos últimos meses foi Vallobín, con 78 vecinos, siguíu de la Tenderina-Fozaneldi (73), la parte norte del centru (71) y Buenavista (70).

