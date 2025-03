L'afortunáu alcuerdu pictóricu ente Miguel Galano y Juan Carlos Lázaro.

"Juan Carlos Lázaro y yo somos bien distintos: él ye un pintor de mariellos, mui lluminosu; yo ando n'otru tonu más gris". Miguel Galano (Tapia, 1956) fala asina del so alcuentru pictóricu con Juan Carlos Lázaro (Fregenal de la Sierra, Badayoz; 1962). Repara primero no que los diferencia y depués apárase no que tienen de mancomún: "Les semeyances son bien d'elles, porque compartimos una forma d'entender y sentir la pintura".

"Luces encontradas II" ye'l resultáu d'esa visión compartida de lo que tien de ser l'arte. "Miguel y yo tenemos una manera asemeyada d'entender la pintura, anque la d'él ye la lluz nortiza y la mía la sureña", aportuna Lázaro. La esposición va inauguráse en Caicoya Galería, n'Uviéu, esti mesmu xueves, 27 de marzu , a les 19.30 hores. Nella los dos artistes "empareyen" les sos obres, non toes, pero sí la mayoría.

"Primero de conocenos coincidimos en delles colectives, una d'elles titulábase ‘La mirada silenciosa’. Dímonos cuenta de que los dos pintábemos les mesmes coses: un muru, unos árboles, curiosamente campusantos, y de parte de la naturaleza muerta, panes, llibros, cranios", fae Galano. L'añu pasáu, en Bilbao, los dos artistes presentaron per primer vegada la so obra conxuntamente. Agora faenlo n'Uviéu. Naquella primer esposición, "Luces encontradas", presentaron paisaxes y naturaleces muertes. Agora solo van tar a la vista les naturaleces muertes, colgaes de les parés de la galería uvieína pintaes de gris pa la ocasión. "Tamos encantaos con esos espacios íntimos, recoyíos. Los cuadros diría que tán mui a gustu, son obres d'un formatu mui pequeñu, y que nun fueron pintaes pa la esposición, quitando dalguna rara esceición", comenta Galano.

Lo qu'él y Juan Carlos Lázaro comparten ye una visión del arte, como daqué "puramente sensitivo", en palabres del estremeñu. "Asistimos nel arte contemporáneo a una constante, una narrativa que cuando nun ye una problemática social o política, ye'l feminismu, o los fluxos migratorios; nun nos interesa eso. Esa narrativa puede distrayer. L'arte nun tien nada que ver con entender", argumenta Galano. La d'él, la de dambos, ye "la pintura silenciosa, que nun cuenta", "nun hai nada qu'entender; el cuadru ye un misteriu, l'arte ye un misteriu". Ello ye, amesta Lázaro, que "el conteníu se diga y esprese pola mesma plástica de la obra".

Pa Miguel Galano esti ye'l so regresu a les sales d'esposiciones uvieínes, onde nun se presentaba de forma individual –anque esta seya una esposición compartida ta concebida como una individual, explica– de magar pesllara Vértice. Pa Juan Carlos Lázaro ye la so presentación n'Uviéu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"