El festival de música El Vesu va sirvir un aperitivu a finales de mayu con estos dos grupos

El Vesu empieza a cuntar los díes que falten pa la penúltima fin de selmana de xunu (del 20 al 22), cuando'l festival de música independiente va esplegar el so cartel, encabezáu por "León Benavente" y la británica "Porridge Radio", ente les localidaes de Güeñu (La Ribera) y Uviéu. Nesi calendariu va haber, un mes primero, una parada en forma de fiesta de presentación. La organización anunciólo va unos díes, va ser el 31 de mayu nel escenariu de Kuivi Almacenes, n'Uviéu, con un conciertu doble a partir de les 21.00 hores (18 euros) protagonizáu poles madrilanes "Shego" y los locales "Puño dragón". Elles, con una trayeutoria mui celebrada de neñes males con pop de postura punk, van presentar el so últimu trabayu, "No lo volveré a hacer". Ellos, rock’n’roll canalla a la so manera, van siguir colos cantares del so nuevu "Juegos violentos".

Como recompensa al públicu que yá mercó l'abonu pal festival de finales de xunu, los que tamién saquen la entrada pa la fiesta de mayu van recibir un abonu tresporte que-yos permitirá movese ente Uviéu y Güeñu, les dos localidaes onde se va desarrollar lo principal de la programación. Per otra parte, el festival, que patrocina la Fundación Municipal de Cultura del Conceyu d'Uviéu y el consistoriu de La Ribera, anunció tamién esti día qu'incorporó a la catalana Suu, una de les cares moces más del indie-pop de xéneru, al cartel. Con esta nueva artista, el Vesu d'esti 2025, ente'l 20 y el 22 de xunu, zarra'l so cartel. La programación, amás de "León Benavente" y "Porridge Radio" (que nel Vesu van ufiertar el so últimu conciertu n'España primero de dilíse como banda), complétase con Queralt Lahoz, "Los Punsetes", Pablo Senator, los portugueses Ana Lua Caiano y Bateu Matou, Delgado, "Sanguijuelas del Guadiana", "Neura", Nadie Patín y los franceses "La Batt Mobile".

El tercer tramu d'abonos del festival (50 euros) yá ta a la venta na web del festival (@www.vesu.es) con una nueva edición que volverá cuntar col sofitu de la plataforma de música en direutu Vibra Mahou.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"