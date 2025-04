Coxersa cuenta tener esti añu un gastu de cinco millones más que los sos ingresos

Coxersa, Consorciu públicu pa la xestión de residuos d'Asturies, cuenta pa esti añu con encarar pagos de 32,63 millones d'euros, frente a los 27,20 millones qu'albidra ingresar. Esto ye, una diferencia na so contra de 5,4 millones, según se conseña nel plan de tesorería pa 2025 que la sociedá contaba aprobar esti día, y al que tuvo accesu esti diariu. Con too y con ello, la entidá afirma disponer de la lliquidez abonda pa encarar esa fienda, por aciu de que tien un saldu inicial de tesorería de 58,67 millones. Coles mesmes, cuenta con pagar a los sos proveedores nun plazu mediu inferior a 30 díes, acordies coles normes de morosidá.

El documentu tamién recueye'l so plan de subvenciones pal períodu 2025-2028, nel que va destinar 216.364 euros añales pa meyorar la calidá de vida en parroquies cercanes al centru de tratamientos de residuos de la compañía, en Serín, y 60.000 euros al añu (ampliables) pa la Cátedra d'Economía Circular de la Universidá d'Uviéu. L'informe apunta como bienes non aplicables 74 bateríes de contenedores soterraos, instalaos nos años 2003 y 2004, que Coxersa declaró obsoletos, yá que nun cumplen la normativa actual y el so usu nun ufierta seguridá abondo.

Per otru llau, Coxersa llogró l'añu pasáu un beneficiu de 2,05 millones d'euros, un importante incrementu frente a los escasos collechaos en 2023, de 4.299,4 euros. Asina se conseña nel balance de 2024 de la sociedá pública, tamién consultáu por esti periódicu.

El pasáu exerciciu, el consorciu llogró unos ingresos de 24,5 millones d'euros, llograos por aciu de la facturación a los sos 2.743 veceros. Magar los gastos nun se detallen nun capítulu concretu del informe de cuentes, del so analís sácase que xubieron a 22,43 millones, incluyendo'l pagu del impuestu de Sociedaes, que se cifró en 97.236 euros. El balance cifra los activos de la empresa, a fecha del 31 d'avientu del pasáu añu, en 159,2 millones, y un pasivu corriente de 10,4 millones, de los que la inmensa mayoría son creitos financieros. Coxersa, según el documentu, cuenta con 358 trabayadores.

