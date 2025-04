Asturies promociona la marca "Naturaleza minera" na gran feria de turismu industrial de Barcelona

Asturies llevó la so "Naturaleza minera" a la feria "B-Industrial", l'alcuentru promocional y comercial dedicáu al turismu industrial más relevante del país. Esti espaciu temáticu ye una de les pieces más importantes de la Feria Nacional de Turismu de Barcelona (B-Travel) y convirtióse na gran cita onde los destinos turísticos amuesen el so patrimoniu industrial, presenten novedaes y establecen contactos comerciales venceyaos con esti productu.

L'estand del Principáu d'Asturies, sol lema "Asturies, Naturaleza Minera", atendió a más de 2.000 persones a lo llargo de tol fin de selmana. L'espaciu promocional d'Asturies, de cuasi 20 metros cuadraos de superficie, ufiertó delles actividaes d'animación, ente elles, virtualizaciones de rutes en bicicleta per Senderos del Carbón, visites inmersives con gafes 3D a espacios mineros y un escape room venceyáu al patrimoniu industrial, según esplicaron dende'l Principáu.

Asturies tamién celebró delles entrevistes de calter profesional con once operadores turísticos especializaos, qu'enseñaron el so interés n'ampliar la so cartera comercial venceyada a esti productu especializáu.

La participación del Principáu nesta feria forma parte del plan de posicionamientu d'Asturies como destín de turismu industrial, coles mires de promocionar el so patrimoniu venceyáu a la industria y a la minería ya impulsar el so interés turísticu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"