Asturies, quinta comunidá onde más baxa l'enfotu empresarial

Asturies foi la quinta comunidá autónoma española onde más cayó l'enfotu empresarial al respeutive de la evolución del segundu trimestre del añu, un 0,7%, superada namás por Murcia (-2,7%), Madrid (-2%), Galicia (-2%) y Cantabria (-1,1%), frente a la medría nacional del 0,1%, según los datos publicaos esti día pol Institutu Nacional d'Estadística.

Sicasí, el balance de les mires (diferencia ente les opiniones de los empresarios optimistes y los pesimistes) pal trimestre entendíu ente abril y xunu asitió n'Asturies en 5,1 puntos positivos, cuando nel conxuntu del país foi de 11,2.

Asina, un 14,7% de respuestes na comunidá son pesimistes frente al trimestre qu'empieza y un 24,6% son optimistes, mentanto que'l 65,5% restante son normales, según recueye l'axencia Europa Press.

Amás, Asturies presenta un balance de situación (diferencia ente respuestes favorables y desfavorables al respeutive del trimestre rematáu) positivu, del 2,5%, mentanto que'l nacional foi del 4,5% positivu. En concretu, el 18,3% de les opiniones nel Principáu son optimistes al respeutive del trimestre rematáu, el 15,8% pesimistes y el 65,9% valóralu como normal.

Aumentu pequeñu

Nel conxuntu España, l'indicador d'enfotu xubió un 0,1% nel segundu trimestre del añu, cuatro décimes menos de lo qu'aumentó nel trimestre previu. Les comunidaes nes que más aumentó l'optimismu fueron La Rioxa (3,7%), Baleares (3%), Comunidad Valenciana (2,6%) y Aragón (1,9%).

Cuatro de los cinco sectores analizaos meyoraron el so enfotu nel segundu trimestre, sobremanera'l de tresporte y hostelería (1,6 %). Les pequeñes empreses, de menos de diez asalariaos, fueron les más optimistes –meyoraron el so enfotu nun 0,7%–, mentanto que les mayores, de cuandu menos 1.000 asalariaos, fueron les más pesimistes, amenorgando nun 1,4 % el so enfotu.

Les mires pal trimestre

De cara al segundu trimestre del añu, ente abril y xunu, el 24,6% de los empresarios asturianos amuésense optimistes; el 14,7%, pesimistes; y el 65,5% restante, normales. Al respeutive del primer trimestre del añu, yá rematáu, el 18,3% de les opiniones n'Asturies son optimistes; el 15,%, pesimistes y el 65,9%, normales.

