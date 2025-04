Fabiola Naya pescuda les estremaes perspeutives del arte en "Spot the Gold"

L'artista d'orixe mexicanu Fabiola Naya enseña na Universidá d'Uviéu una ventena d'obres creaes a partir de pigmentos y tintes naturales. "Spot the Gold" ye'l títulu de l'amuesa, que va permanecer abierta al públicu nel antiguu edificiu universitariu de la cai San Francisco, n'Uviéu, hasta'l próximu 4 de mayu.

Pilar García Cuetos, historiadora del Arte y vicerrectora d'Estensión Universitaria, destaca de la obra de Fabiola Naya "l'amiestu de testures, la diversidá téunica, el xuegu matéricu y les composiciones absolutamente personales, reflexu d'una llarga esperiencia creativa solitaria y alloñada del mundu de les esposiciones". No conceptual, García Cuetos fala de "perspeutivismu": "Entámala cola so creación col convencimientu de que veamos les coses como somos, non como son".

Fabiola Naya entiende'l procesu creativu como una busca que la llevó per mediu mundu. L'artista, llicenciada en Relaciones Internacionales en Monterrey, formóse en fotografía y artes plástiques ente Madrid y Londres. Anguaño, estableció la so residencia en Lleón.

