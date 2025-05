La Selmana de las Lletres pon el focu na lliteratura de la diáspora

La Selmana de les Lletres Asturianes va rindir homenaxe na so 46.ª edición al escritor Xosé Álvarez, Pin (1948-2001), consideráu una figura clave de la primer promoción del Surdimientu y ún de los máximos esponentes de la lliteratura asturiana de la diáspora. L'actu institucional de la Selmana va celebrase'l 5 de mayu en Miranda, el conceyu natal del escritor. Esi día enseñaráse una placa conmemorativa a la so memoria y va inaugurase una esposición, dedicada al so legáu, con testimonios gráficos de la so vida y obra. La xornada va concluyir con un conciertu del cantautor Rafa Lorenzo, que va estrenar un cantar dedicáu a Pin.

La Conseyería de Cultura, qu'entama la Selmana de les Lletres, va editar nesta edición l'antoloxía poética "Per toa tierra", como un tributu a los emigrantes y una reconocencia a la so contribución al espardimientu de la cultura asturiana; tamién el llibru "Xosé Álvarez, Pin. Asturies siempre" y el documental "Xosé Álvarez y el Conceyu d’Asturies en Madrid".

Pin recibió'l Premiu "Urogallo de Bronce" na categoría lliteraria del Centru Asturianu de Madrid nel añu 1990 y dio nome a un concursu de cuentos n'asturianu, convocáu pel Centru a principios d'esti sieglu. Por esa razón, la Conseyería escoyó Madrid pa cerrar la Selmana de les Lletres esti añu, el día 14 de mayu, cola presentación de "Per toa tierra", l'antoloxía coordinada por Arantza Margolles Beran que se va distribuyir a tolos centros asturianos del mundu.

El programa de la Selmana de les Lletres Asturianes inclúi, como davezu, un conciertu de la Orquesta Sinfónica del Principáu d'Asturies (OSPA), so la dirección del maestru Óliver Díaz, que va incluyir obres de Falla, Bizet, Korsakov o Lauret. Les invitaciones p'asistir a esti conciertu van poder llograse gratuitamente al traviés de la páxina web de la OSPA.

El cartel de la 46.ª Selmana de les Lletres. / LNE

A lo llargo de la Selmana programáronse presentaciones de llibros, conciertos, entregues de premios de certames escolares, la yá citada esposición y l'estrenu d'un documental, actos que se van repartíse ente Miranda, Uviéu, Candás, Tapia, y tamién en Madrid.

"Pin caltuvo viva la cultura asturiana dende Arxentina, onde emigró bien mozu, y más tarde dende Madrid, onde siguió nutriendo la lliteratura infantil en llingua asturiana y venceyóse a asociaciones mui actives na defensa de les llingües y cultura d'Asturies", destacaron esti día dende la Conseyería de Cultura, amestando que ye un autor que "s'adelantró cuasi nuna década al Surdimientu, escribiendo'l so primer cuentu n'asturianu en 1966, con 18 años".

Amás, nel marcu de la Selmana de les Lletres Asturianes, la Conseyería de Cultura va editar el poemariu n'eonaviego "El equilibrio delicado del funámbulo", de Conchita Álvarez Lebredo, que se va presentar el 10 de mayu en Tapia nun actu nel que se va representar l'espectáculu de danza "El viaxe del andolía", de Produccines Nun Tris, sobre'l fenómenu de la emigración.

El poemariu d'Álvarez Lebredo y l'antoloxía "Xosé Álvarez, Pin. Asturies siempre" van ponese gratuitamente a disposición de les persones que merquen un llibru o un discu n'asturianu o n'eonaviego'l vienres 9 de mayu, Día de les Lletres Asturianes.

Cincuenta llibreríes y tiendes de discos del Principáu d'Asturies collaboren esti añu cola Conseyería de Cultura na promoción y celebración de les Lletres.

A esta celebración tamién se van axuntar numberoses instituciones, de manera especial los centros educativos, les llibreríes, les editoriales y los escritores asturianos.

