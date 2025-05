La Oficina de la Torna atiende a cerca de 600 persones

La Oficina de la Torna del Gobiernu d'Asturies afítase al cumplir el so primer añu de funcionamientu. Esti recursu, puestu a disposición de los que quieren volver a la so tierra d'orixe, atendió nos sos primeros doce meses a creca de 600 persones y xestionó más de 1.600 consultes rellacionaes con ayudes económiques, orientación llaboral y asesoramientu social. El balance foi ufiertáu va unos díes pola vicepresidenta del Principáu, Gimena Llameno, nel aniversariu entamáu pola direición xeneral d'Emigración y Polítiques de Torna nel que participó la direutora xeneral d'Emigración y Polítiques de Torna, Olaya Romano, lo mesmo que delles persones retornaes.

L'añu pasáu namás, tramitáronse 91 solicitúes d'ayudes a la torna, de les que se concedieron 80 que beneficiaron a 150 persones, ente les que figuren 36 menores. La mayor parte d'estes persones asitiaron na zona central d'Asturies, especialmente en conceyos como Uviéu y Xixón. Ello ye, principalmente, que son trabayadores d'elevada formación académica, concentraos na faza d'edá de 30 a 55 años.

Teniendo en cuenta esti perfil, dende la oficina promoviéronse itinerarios abiertos pa facilitar l'accesu al empléu, que permitieron que 27 persones tean yá trabayando en sectores como la sanidá, la hostelería, l'automoción o el campu.

L'analís de les consultes de 2025 confirma un crecimientu de les solicitúes dende México, mentanto que les persones procedentes de Cuba y Venezuela siguen enfrentando dificultaes alministratives. Tamién llegaron pidimientos d'Arxentina, lo mesmo que de delles naciones europees como Alemania y Reinu Uníu. Nel Principáu resaltaron esti día qu'estos datos reflexen que "Asturies se ve dende l'esterior como un destín d'oportunidaes, estabilidá y progresu".

"Asturies nun escaez a los de so. Trabayamos pa que los qu'un día marcharon o los sos descendientes puedan volver y construyir equí'l so futuru con dignidá y oportunidaes. Cada vez que daquién traviesa otra vuelta l'estragal de la so tierra, Asturies crez: crez en fuerza, en diversidá, en futuru", resaltó Llamedo. En payares, el Principáu anunció que les subvenciones pa encarar los gastos escepcionales derivaos del asentamientu na comunidá llegaron hasta un máximu de 6.000 por unidá familiar.

