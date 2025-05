El Memorial María Luisa reconoz a los rescatadores asturianos

El Memorial María Luisa de fotografía y vídeu de Montaña, Naturaleza y Aventura premia al GREIM de la Guardia Civil y al Grupu de Rescate del Principáu d'Asturies en reconocencia a la escelencia y compromisu en rescates nel monte. Per primer vegada nos sos trenta y cinco años d'hestoria, el Memorial María Luisa va incluyir, amás de los sos mundialmente conocíos premios de fotografía y vídeu de Montaña, Naturaleza y Aventura, un reconocimientu especial destináu a premiar a persones, empreses, instituciones o organizaciones que destaquen d'un xeitu exemplar pol so compromisu, dedicación y contribuciones al mediu natural o a los que viven o desenvuelven les sos actividaes nestos entornos naturales, xenerando con ello impactu positivu na sociedá nel so conxuntu. "Esti añu pensemos nos rescatadores que ciuden pola seguridá de los montañeros, alpinistes, aventureros, fotógrafos y cámares que s'averen a la naturaleza", indica Román Benito, presidente del certame.

Pa Benito, lo mesmo'l GREIM que'l Grupu de Rescate del Principáu d'Asturies, son "verdaderos exemplos de vocación y busca de la escelencia", y fixeron "de l'ayuda a los demás, nos momentos más difíciles y de mayor vulnerabilidá, el so trabayu, la so pasión y la so forma de vida".

"Trabayando siempre con un máximu nivel d'implicación y profesionalidá, estos dos grupos de rescate en montaña representen los valores qu'esti nuevu premiu nagua por destacar, amesta'l presidente del Memorial.

El reconocimientu va apurrise a lo llargo de la Gala de Premios de la XXXV Edición que va tener llugar el próximu sábadu 17 de Mayu de 2025 nel Teatru Filarmónica d'Uviéu a les 19.00 hores. El Certame yá tien confirmada l'asistencia de los responsables de dambos grupos a la Gala de Premios. Van axuntase na celebración a tolos fotógrafos premiaos nesta edición que van aportar a Asturies dende Suiza, Francia, India, Italia, Reinu Uníu, Tailandia, Hungría, Emiratos Árabes, Bangladesh, Ucrania, Singapur, Polonia, USA y dellos llugares d'España.

Los responsables del Memorial añeden: "Queremos espresar el nuesu más sinceru agradecimientu y almiración a tolos integrantes d'estos equipos de rescate, que col so esfuerzu y dedicación protexen y ayuden a tolos nuesos montañeros, fotógrafos y videógrafos nel monte y naturaleza".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"