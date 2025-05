Más de 30 trabayadores de Santa Bárbara opten a trabayar nel proyeutu de blindaos d'Indra n'Asturies

Una trentena de profesionales de la compañía estadounidense General Dynamics-Santa Bárbara Sistemes, que fabrica vehículos blindaos militares na so planta de Trubia (Uviéu), presentaron solicitú pa ser contrataos por Indra Land Vehicles, la nueva filial que la multinacional española de defensa Indra tien creao a costa fecha pa construyir carros de combate nuna nueva fábrica n'Asturies y, asina, competir con Santa Bárbara.

Fai aprosimao un mes qu'Indra empezó a publicar nes sos redes sociales la ufierta de puestos de trabayu cualificaos pal so negociu de defensa terrestre, nel que la empresa presidida por Ángel Escribano y participada nun 28% pol Estáu español nagua por ser un referente n'Europa, nel contestu de los ambiciosos programes de rearmamientu del continente. De magar entós, la convocatoria atraxo a más de trenta emplegaos de Santa Bárbara, según informen fontes del sector, qu'amesten que se cuenta con qu'en "les próximes selmanes" Indra empiece a facer contrataciones.

Pel momento, Indra ta buscando puestos como inxenieru de proyeutos, inxenieru de diseñu de productu, "manager" de desenvolvimientu de negociu, direutor de desarrollu de negociu o xefe d'equipu de configuración y Soporte Loxísticu Integráu (ILS) n'inxeniería de vehículos de defensa.

Énte la negativa de la estadounidense General Dynamics a vender la so filial Santa Bárbara a Indra, la multinacional española optó por establecer una fábrica propia de blindaos n'Asturies. Magar el so principal apueste p'allugar la planta ye'l taller de calderería pesada de la inxeniería Duro Felguera en Xixón (popularmente conocíu como'l Tallerón, con 146 trabayadores), Escribano afirmó va unos díes qu'esa nun ye la única posible localización, sinón que ye "una de les opciones que se camienten". Sía que non, Indra sí va asitiar la fábrica n'Asturies.

Tou apunta a que la decisión final va depender tamién de la fonda y delicada reorganización corporativa y financiera que ta entamando Duro Felguera, en situación de preconcursu d'acreedores (que remata'l 11 de xunu ) y so una máxima tensión de tesorería qu'obliga a garantizar mes a mes les nómines de los sos 1.500 emplegaos. Nes negociaciones ente Indra y Duro ta participando como asesor xurídicu'l bufete uvieín Ontier, y tamién esiste una fuerte implicación del Gobiernu del Principáu.

Pela so parte, Indra tamién ta entamando planes de reorientación estratéxica, ente los que destaquen posibles fusiones con otres empreses de defensa. Una d'elles sería Escribano Mechanical & Engineering (EM&Y), l'antigua compañía d'Ángel Escribano y anguaño presidida pol so hermanu Javier.

Sicasí, nel últimu conseyu d'alministración celebráu por Indra, el miércoles pasáu, ún de los sos miembros, Jokin Aperribay, conseyeru delegáu de la vasca Sapa Placencia (que tien el 7,94% del capital d'Indra y que forma parte del consorciu Tess Defence, que fabrica los blindaos 8x8 na planta de Santa Bárbara en Trubia), espresó la so oposición a una fusión con EM&Y, al considerar que "nun xeneraría valor".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"