Asturies tien un riesgu "cada vez más eleváu" de perder la xestión de fondos europeos

La esmolición nel Parlamentu Européu aumenta de forma vertixinosa énte la posibilidá de que la xestión de los fondos europeos de cohesión, d'elevada importancia p'Asturies, se centralicen nos Estaos y non nes comunidaes autónomes, como pasa na actualidá. "Hai un riesgu cada vez más eleváu y la esmolición ye máxima", coinciden dellos eurodiputaos especializaos en cohesión de dellos grupos políticos, d'izquierda a derecha, presentes esta selmana n'Estrasburgo (Francia) nel plenu del Parlamentu, al qu'allegó LA NUEVA ESPAÑA nuna xira de medios rexonales.

L'asuntu de la cohesión ye ún de los más repitíos ente funcionarios comunitarios, eurodiputaos y miembros de la Comisión. Esti día mesmo, el Parlamentu refugó oficialmente "la idea de la Comisión de reproducir el modelu d'un plan nacional por Estáu miembru" y pidió "una estructura que garantice la tresparencia y la rindición de cuentes parlamentaria, ya implique a les autoridaes rexonales y locales y a tolos axentes pertinentes".

Estos fondos de cohesión son claves p'Asturies y, nel actual periodu (2021-2027), traxeron inversiones por valor de 700 millones d'euros en dellos proyeutos. L'ampliación del Hospital de Cabueñes, por casu, ye ún de los beneficiaos, ente munchos otros. El riesgu nun ye perder esi montante, sinón que seya l'Estáu'l que lu distribuya y decida en qué gasta cada euru. Anguaño, son les comunidaes autónomes les que tienen esi poder. Al empiezu de cada exerciciu, los Estaos alcuerden cola Unión Europea (UE) el montante global que-y correspuende a cada país. Darréu, son los mesmos Estaos los que zarren alcuerdos coles comunidaes. Asina lo fixo'l Gobiernu central coles 17 comunidaes autónomes depués de la pandemia, tresfiriendo la capacidá de decisión a les rexones.

Esti modelu aplícase nos fondos de cohesión, discurríos precisamente pa beneficiar a los territorios más vulnerables. El funcionamientu actual xenera una unanimidá poco avezada n'España ente los dos principales partíos, PP y PSOE. Sicasí, agora ta en riesgu, una y bones la Comisión Europea, órganu executivu de la UE, propunxo un cambiu nel modelu, creando un paquete únicu nacional. "Hai otra clave: cuérrese'l riesgu d'esviar fondos de cohesión hacia polítiques de defensa, y eso sería un erru históricu", alvierte una eurodiputada del grupu de Los Verdes. Anque la propuesta de la Comisión entá nun ye venceyante, yá hai eurodiputaos movilizándose nel Parlamentu pa frenala. Nel últimu informe sobre'l Marcu Financieru, ello ye que se pidió un refuerzu presupuestariu pa la política de cohesión.

Asturies foi una de les primeres comunidaes n'enseñar el so refugu a les clares pa colos cambios propuestos pola Comisión. Esta mesma selmana, Raquel García, direutora xeneral de Fondos Europeos del Gobiernu asturianu, repitiólo nel Comité Européu de les Rexones, celebráu en Bruxeles. El presidente del Principáu, Adrián Barbón, na so visita a Estrasburgo'l febreru pasáu, aseguró marchar con "esmolición por esti tema". La negociación entá s'alcuentra na so fase inicial, pero tendrá de quedar zarrada en 2026, de cara al próximu marcu financieru.

Nel casu del Principáu, los 700 millones distribúyense anguaño ente'l Fondu Social Européu (127 millones), los fondos FEDER, del Fondu Européu de Desenvolvimientu Rexonal (267 millones), y los de Transición Xusta (más de 263 millones), estos postreros destinaos a les comarques más afectaes pol zarru de mines y la reconversión industrial.

En total, España recibió más de 37.000 millones d'euros en fondos de cohesión, que darréu se reparten ente les comunidaes autónomes. La propuesta de modificar el modelu actual forma parte del alderique alredor del próximu marcu financieru pluriañal, que tien d'entrar en vigor a partir de 2028. La Comisión, el Conseyu y el Parlamentu Européu tendrán de definir a lo llargo de los próximos meses si se caltien el sistema de coxestión rexonal o si da pasu a una fórmula de planificación centralizada.

El procesu ta en fase de propuestes y consultes. Les próximes decisiones van depender de les negociaciones institucionales, los informes de les comisiones y les posiciones de los Estaos miembros.