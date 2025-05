Yayoi Kawamura, condecorada pol Gobiernu de Xapón

La historiadora del Arte y profesora titular xubilada de la Universidá d'Uviéu Yayoi Kawamura (Osaka, Xapón, 1954) foi estremada con una de les más altes condecoraciones qu'otorga la Casa Imperial y el Gobiernu de Xapón, el so país de nacencia. La Orde del Sagráu Tesoru Rayos d'Oru y Plata va apurríse-y, nuna fecha entá por determinar, en reconocencia al so llabor, a lo llargo de la so carrera y al traviés de les sos investigaciones, en favor del acercamientu ente España y el país asiáticu. "Caún contribúi de delles maneres a la sociedá, yo tuvi la suerte de poder esplegar la mio actividá nel ámbitu académicu: too ye cuestión de suerte", manifestaba esti día.

Al comunica-y la concesión d'esta distinción, la casa imperial y el gobiernu xaponés espresáron-y la "más sincera gratitú y reconocimientu pol llabor realizáu pola condecorada", deseyándo-y "ésitu nel futuru".

Esta condecoración, que data de 1888 –primeramente entregábase puramente a varones, hasta qu'en 1919 estendióse tamién a les muyeres–, foi creada pol emperador Meiji. Apúrrese nun solemne actu nel palaciu imperial xaponés, pero Yayoi Kawamura va recoyela na Embaxada de Xapón n'España, en Madrid.

La historiadora de declaraba esti día "agradecida y satisfecha", tanto por esta reconocencia como pola so carrera, llarga y granible. "A lo llargo de la mio vida académica pudi conocer a bien de persones bones, n'España y Xapón, ente les qu'hubo una conexón", afirmó. Nel so casu, indicó, les sos investigaciones centráronse nel arte y n'especial na laca xaponesa.

L'añu pasáu Yayoi Kawamura fixo entrar per primer vegada l'arte oriental nel Muséu de Belles Artes d'Asturies, al comisariar una esposición temporal, "Xapón. Emponderanza de la elegancia", dedicada al grabáu y la laca del periodu Edo, que llogró una escepcional acoyida de públicu.

Kawamura nació y creció nun Xapón en plena reconstrucción, qu'intentaba dexar atrás la Segunda Guerra Mundial y les sos consecuencies. So padre yera inxenieru y so madre ama de casa. Foi per aciu d'ella como tuvo'l so primer contactu cola cultura española: so madre convirtióse al catolicismu y con ella asistía los domingos a misa, nun conventu de monxes adoratrices españoles.

En 1977, Yayoi Kawamura llegó a Madrid pa estudiar na Complutense con una beca del Ministeriu d'Asuntos Esteriores d'España. Ellí fíxose novia del médicu Javier Portiella, que daquella trabayaba na clínica de Puerta de Hierro y nel Hospital Ramón y Cajal y qu'acabó siendo el so maríu. A Asturies llegó en 1978 y na Universidá especializóse n'Hestoria del Arte , y doctoróse.

Yayoi Kawamura ye, amás, investigadora del Muséu Nacional de Kioto y de la Universidá de Columbia, en Nueva York.

En 2017 recibió la distinción del ministru d'Asuntos Esteriores del Gobiernu del Xapón.

