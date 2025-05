La confitería uvieína Camilo de Blas, Premiu Nacional de Comerciu

Emocionada, arguyosa y destacando qu'esti ye un reconocimientu a les "cinco xeneraciones" que rexentaron esti negociu. Asina s'amosó esti día Paloma de Blas dempués de que'l Ministeriu de Comerciu nomara a Camilo de Blas "Premiu Nacional de Comerciu" na modalidá de pequeñu comerciu de 2024. Una distinción qu'a nivel local namás ostentaba hasta agora la sombrerería Albiñana, depués del reconocimientu qu'esti tamién históricu negociu uvieín llogró fai una década.

Ye un galardón "redondu" en munchos sentíos, según cuenta Paloma de Blas, porque la entrega va celebrase'l 10 de xunu nel hotel de la Reconquista. Esto ye, va quedar too n'Uviéu. Y va ser el colofón a un añu que nun va escaecer la confitería, con 149 años d'hestoria y asitiada nes cais de Xovellanos y Santa Susana, n'Uviéu, y na xixonesa Cuadonga.

La hestoria d'esta confitería nació llueñe de la capital asturiana. Foi de la mano de Camilo de Blas, quien en 1876 montó una tienda en Lleón col so propiu nome. La so actividá principal yera la venta de dulces, lo mesmo que de productos de delicatessen y gourmet. El so fíu Miguel siguió'l negociu con ésitu, pero'l so fallecimientu supunxo la desapaición d'esi primer comerciu. Sicasí, Camilo de Blas abrió en febreru de 1914 una tienda al so fíu José na céntrica cai Xovellanos d'Uviéu. L'establecimientu caltiense intactu, pasando de xeneración en xeneración.

Ye Paloma de Blas la que lleva na actualidá les riendes del negociu so la supervisión de so padre, Juan José de Blas, y dambos celebraron a lo grande l'añu pasáu'l centenariu del pastel "Carbayón", una de les sos recetes de más sonadía. Dos finxos más en 2024: la confitería volvió a la Feria Internacional de Muestres d'Asturies de Xixón y presentó un llibru sobre la hestoria d'un comerciu que sirvió dulces a munches xeneraciones de veceros.

Los sos sabores conquisten tantu a güelos como a nietos y a numberosos turistes que nes sos visites al Uviéu Antiguu faen una parada nel so establecimientu. "Esta reconocencia ye un zarru d'oru al añu 2024; lleguemos hasta equí gracies al trabayu de la nuesa familia, al maraviyosu equipu que s'enfota con nós y a los nuesos veceros", comentó esti día Paloma de Blas. Amosóse agradecida con toos y sobremanera, col Conceyu y cola Unión de Comerciantes, porque fueron ellos los que-yos propunxeron presentáse a esti concursu a finales del añu pasáu. "Fainos una ilusión enorme recoyer esti galardón na nuesa casa, n'Uviéu", concluyó.

