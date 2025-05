Basagoiti presenta la so serie de semeyes "El contemplanubes", n'As Quintas

Pablo Basagoiti Brown amuesa les sos fotografíes dende va unos díes, y hasta'l 15 de xunu, nel centru cultural As Quintes, n'A Caridá, axuntaes sol títulu "El contemplanubes", nun proyeutu comisariáu por Gretel Piquer y producíu gracies al programa "Asturies Cultura en Rede" del Principáu y el Conceyu d'El Franco. La esposición ta compuesta por 30 semeyes y una caxa realizada artesanalmente por "La Maga", que guarda un testu, les 30 imaxes enmarcaes y otres 15 más. "En septiembre va tar en Xixón, na Antigua Rula, y prestaríanos que pudiera viaxar a dalgún otru conceyu ente esti añu y el que vien", comenta Basagoiti.

"El contemplanubes" ye, tal qu'esplica la comisaria de la esposición d'As Quintas, "una serie de fotografíes a lo llargo d'un añu frente al horizonte. Una seleición d'imaxes a lo llargo de doce meses frente al Cantábricu. Con toa triba de clima. Cuasi cada mañana, cuasi nel mesmu puntu, cuasi a la mesma hora". El proyeutu fotográficu de Pablo Basagoiti naz del so amor pola mar, el so paisaxe, el so color, los sos cambios estacionales, y, a midida que avanzaba y crecía, fue convirtiéndose nun viaxe, primero como una vía d'escape y depués de descubrimientu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"