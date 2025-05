Las mazanes d'Isabel II d'Inglaterra causen plasmu en Villaviciosa: "Nunca viéramos daqué tan peculiar"

La llegada d'una variedá de mazana poco común plasma na plaza d'abastos de Villaviciosa. Ello ye una fruta que s'estrema pol so aspeutu de tonos vivos colloraos y mariellos nel so pulgu que nun ye que llame l'atención namás pola so apariencia, sinón tamién pol sabor. Orixinaria de Nueva Zelanda, y conocida como "Gala" o “Royal Gala”, esta variedá nació en 1939 a partir del encruz de Kidd’s Orange Rede y Golden Delicious. La so pupia blanca, crespa y xugosa, xunto col so carauterísticu arume intenso, conviértenla nuna de les mazanes más apreciaes del mercáu. El so nome “Gala” rinde homenaxe a la reina Isabel II, quien, en probándola nun viaxe a tierres neozelandeses, espresó'l so gustu por esta variedá.

Una mazana Royal Gala colos sos carauterísticos colores. / Vicente Alonso

La presencia d'estes sorprendentes mazanes na frutería El Güertu xeneró ciertu plasmu ente los veceros, quien s'amuesen impresionaos pola rareza del so collor y singularidá. “Nunca viera enantes una mazana tan peculiar. Encántame la so combinación de colloráu y mariellu verdoso", afirma Guillermina ("Mina” Batalla Noval).

Pela so parte, Luis González, aseguró nun conocer la fruta hasta que la mercó na plaza. “Esta mazana nun ye namás que tea rica, ye qye tamién ye perfeuta pa postres y tien una historia fascinante" espresó González, resaltando la rareza d'esta fruta.

Ana Granda, propietaria del puestu, rescampló'l so contentu pola bona acoyida que tuvo la mazana ente los sos veceros. Granda destacóse por ser pionera n'ufiertar frutes anovadores.

