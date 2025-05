San Xuan yá tien cartel y feches en Mieres: atopa equí'l calendariu de les patronales

"La fuerza simbólica y la maxa de la nueche de San Xuan, una celebración ancestral qu'en Mieres ye ún de los momentos más especiales del añu axuntando tradición, unión y fiesta, protagonicen el cartel festivu de San Xuan 2025". Asina definen dende'l Conceyu de Mieres la obra qu'esti añu va ser l'emblema de les patronales, que se van celebrar a lo llargo de 12 díes, ente'l 13 y y el 24 de xunu. El cartelu foi creáu por "Istriceillustra", de "LaTana Estudio Creativo". Espliquen dende'l Conceyu que na obra, la diseñadora quixo "atropar la esencia d'una de les fiestes más sentíes de la cultura asturiana". "Una imaxe que, d'una sola güeyada, remembra esa fuerza y esa maxa d'una nueche que nos avera a los nuesos raigaños dende lo más fondo", amestaron.

Dellos carteles de las patronales mierenses. / LNE

Nel cartel, que yá se ta mangando peles cais de Mieres, "una muyer con flores nuna mano y fueu y cerilla n'otra, representando l'entamu del ritu qu'enciende'l fueu y da vida a la fiesta, y les figures que baillen al so alredor con traxes tradicionales encarnando l'allegría compartida y el sentíu de pertenencia son imaxes que nos falen de la enerxía y la guapura d'esta fiesta", indiquen dende'l Consistoriu.

Dende la conceyalía de Festexos que dirixe Rocío Antela ta peracabándose'l programa dafechu, que se va publicar "d'equí a pocos díes". Dellos detalles yá se conocen. El Mieres "Underground" va celebrase los díes 13 y 14 de xunu na Plaza la Llibertá. Y el día 20 va ser el conciertu de Soziedad Alkoholika, nel Pozu Barreo, nun eventu nel que van tocar tamién "Me fritos and the gimme cheetos" y "Blast Open", y pal que les entraes yá tán a la venta a un preciu de 15 euros al traviés de la web "entradium.com" y tamién en venta física en Riffs & Guitars, en Mieres; Discos Alta Fidelidade, n'Uviéu; y Llibrería Paradiso, en Xixón.

