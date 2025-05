EDP y Magtel puyen pa construyir una gran central hidráulica de bombéu en Tinéu

La multinacional enerxética EDP, que tien una filial n'España cola so sede n'Uviéu, y la empresa cordobesa Magtel puyen pa construyir una gran central hidroeléctrica de bombéu en Tinéu que va xenerar y va almacenar enerxía aprovechando l'embalse de La Barca. Dambes compañíes presentaron solicitúes nel concursu que convocó'l Ministeriu pa la Transición Ecolóxica p'axudicar los 354 megavatios (MW) de potencia que lliberó na rede eléctrica'l zarru de la central térmica de carbón de Naturgy en Soutu la Barca. Nun hai sitiu más que pa un nuevu proyeutu d'envergadura.

Va unes selmanes remató'l plazu de presentación de solicitúes nel denomináu "concursu de transición xusta del nuedu de Narcea", nel que s'axudica capacidá d'accesu a la rede eléctrica pa nueves centrales d'anovables teniendo en cuenta los proyeutos téunicos pero, sobremanera, los beneficios socioeconómicos y medioambientales pa les zones afectaes polos zarros de centrales térmiques. Tanto EDP como Magtel anunciaron la presentación d'ufiertes y fontes del Ministeriu pa la Transición Ecolóxica apuntaron que se tán evaluando les solicitúes, anque nun precisaron si había dalguna más.

Dende'l puntu de vista técnicu, los proyeutos d'EDP y Magtel tienen munches asemeyances, anque'l primeru d'ellos ye más ambiciosu. Ello ye qu'EDP cuenta con facer una inversión de 500 millones d'euros, frente a los 450 del so rival. En dambos casos son centrales hidroeléctriques de bombéu con turbines reversibles que van aprovechar l'agua del actual pantanu de La Barca nel ríu Narcea y qu'inclúin, na cota cimera, nuevos grandes depósitos d'agua (nel casu del proyeutu d'EDP ye d'una presa con capacidá pa 4 hectómetros cúbicos d'agua y nel casu del de Magtel una balsa de 3,6 hectómetros). Los depósitos cimeros van tar conectaos col pantanu de La Barca por un circuitu soterrañu de tuberíes (de 5,5 kilómetros nel casu de EDP y de 1,4 kilómetros nel casu de Magtel) y escavaes nun covarón asitiaránse les nueves centrales hidráuliques. Nes hores de baxa demanda eléctrica, cuando la enerxía ye más barata, va bombiase agua dende'l pantanu inferior pa enllenar el superior y, cuando faiga falta, va xenerase eletricidá turbinando col agua que se dexa cayer por gravedá del embalse cimeru al inferior (con unos saltos de 488 metros nel casu del proyeutu d'EDP y de 528 metros nel casu del de Magtel).

Les carauterístiques tecnolóxiques del proyeutu apurren una puntuación d'hasta 20 puntos sobre 100 nel concursu d'accesu a la rede nel nuedu del Narcea. Otros 64 puntos dependen del impactu socioeconómico del proyeutu, diez de la minimización del impactu ambiental y otros seis de la so madurez.

Fontes d'EDP destacaron que la so central de bombéu va xenerar 800 puestos de trabayu a lo llargo de los 5 años de construcción y que la compañía comprométese a impulsar l'empléu na zona per aciu d'una aportación direuta de 2.000 euros por cada nuevu puestu de trabayu que xeneren empreses y autónomos. Amás va ufiertar formación gratuita y una aportación a fondu perdíu p'aquelles empreses y autónomos qu'incorporen instalaciones d'autoconsumu solar nes sos sedes, con hasta 300 euros por kilovatiu.

Pela so parte, fontes de Magtel tamién destacaron l'empléu que se va xenerar cola construcción del so proyeutu y qu'al traviés de la Fundación Magtel va sofitase la creación d'empléu y la formación p'ayudar a combatir el descensu demográficu de la zona.

Dende EDP destácase'l raigañu de la compañía n'Asturies, la so solvencia téunico y financiera, y la so esperiencia (opera 11 centrales hidráuliques na comunidá) y dende Magtel "el perfectu dimensionamientu" del so proyeutu al territoriu.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"