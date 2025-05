Claudia Piñeiro y John Banville van abrir la XXXVIII Selmana Negra nuna edición con una amuesa dedicada a la historieta asturiana

La dramaturga y guionista arxentina Claudia Piñeiro y el novelista irlandés John Banville –que firma les sos narraciones policiaques col pseudónimu de Benjamin Black– van ser los autores que van abrir la trixésima octava edición de la Selmana Negra'l próximu 4 de xunetu, nuna xornada inaugural que, como davezu los últimos años, va tener actividá más allá del corte de la cinta. La presencia d'estos dos autores, que s'axunten a otros yá avanzaos, los mesmo que los homenaxes a Ángel González y a Mariano Antolín Rato, fueron dos de los aspeutos más destacaos esti día por Miguel Barrero, direutor de la Selmana Negra, del programa de la nueva edición del festival lliterariu, con una esposición principal va xirar alredor del cómic, y que depués del ésitu de los actos celebraos en Llanera, va abrir un tercer "frente" en Mieres.

Montserrat López, conceyala de Cultura del Conceyu de Xixón, y Antón García, direutor xeneral d'Aición Cultural, acompañaron a Barrero na presentación. García sorrayó que'l Principáu aumentó la so vinculación cola Selmana Negra no que se refier al sofitu económicu, al tratase, dixo, de "ún de los principales referentes del mundu de la lliteratura n'España".

Nel actu, celebráu nel Antiguu Institutu de Xixón, tamién s'afayó'l cartel de la 38ª. edición, obra del ilustrador y diseñador gráficu Miguel Sánchez Lindo. "Xuega cola idea d'un colax, un ciertu imaxinariu asociáu al xéneru negru y tamién a la ciudá, entre edificios fabriles, gaviluetes y della escuridá nel entornu", describió Barrero.

La Selmana Negra va celebrase ente los díes 4 y 13 de xunetu nos terrenes del antiguu astilleru de Naval Xixón, no que va ser la última edición nesi allugamientu. "Siempre dixi que la meyor opción yera la parcela del campus, por tar perfectamente equipada pa eso, pero depende de munches coses", cavilgó Barrero, sobre la so opción preferida.

La 38ª. edición, que va entamar en poco más d'un mes, va traer na so xornada inaugural a John Banville, cola novela del so "alter ego" Benjamin Black "Los afogaos", y a Claudia Piñeiro cola so obra "La muerte ayena".

El cómic, una seña d'identidá de la Selmana Negra, va tener un protagonismu especial, con una amuesa dedicada a la historieta asturiana de los últimos años, comisariada por Arantza Margolles y Norman Fernández, y con trabayos de Isaac Miguel del Rivero, Ruma Barbero, Raquel Lagartos, Alfonso Zapico, Alberto Vázquez García, Israel Álvarez o Guillermo Menéndez Quirós.

Autores de novela gráfica

Amás, el direutor del certame tamién anunció la presencia de Rubén Uceda col so últimu cómic, "Ensin olvidu. Un viaxe pola memoria antifascista", o Pepe Gálvez y Adrián Bago, que van facer lo mesmo cola so novela gráfica "Maquis". Emile Bravo, con "La esperanza magar too", va ser otru de los protagonistes, dientro d'una edición na que se va reivindicar el papel de les muyeres, yá que tamién van pasar per Xixón Isabel Ruiz, Clara Furtos o Marika Vila.

Per otru llau, el festival sigue espardiéndose. A los hermanamientos colos festivales internacionales de Bonos Aires y la provincia italiana de Latina, va axuntase esti branu un ciclu en Mieres, al estilu de Llanera Negra. Una oportunidá por que dellos de los autores que vayan a Xixón lo faigan tamién a esos otros dos llugares d'Asturies. "Crecimos fuera, pero tamién queremos espardenos dientro d'Asturies", recalcó Miguel Barrero.

