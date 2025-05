"La Quimera", un puntu d'alcuentru en Xixón pa cinéfilos con revista y festival

La idea surdió en participando dellos de los sos integrantes nos cursos de cine de la Universidá Popular. Establecieron un venceyu y el branu pasáu, en xunetu, decidieron montar una asociación, "La Quimera", cola idea de facer un cineclub, axuntase ensin saber la película que se diba echar, y comentala y analizala dempués. Esi porgüeyu pol cine foi creciendo, al empar que diben axuntando integrantes, hasta llegar a los 70 actuales. Y en tou esi ambiciosu viaxe "La Quimera" yá asitió, hasta'l puntu d'ellaborar una revista con crítiques y entrevistes, titulada "Criterio", de la que yá se publicó'l primer númberu impresu. Y d'equí a pocos díes yá se pondrán, xunto al colectivu Xega, pa entamar ente los díes 4 y 8 de xunu un ciclu de cine LGTBI.

"La base de too ye la participación, crear un espaciu abiertu pa los interesaos nel cine, pa que seyan parte d'esti espaciu", destaca Juan Canteli, presidente d'una asociación que tien na so directiva tamién a Nacho Cabal, Amelia Martínez, Jacobo Lozano, José Pablo Gómez y Víctor Manuel Crespo. "Intentamos compensar esa demanda del públicu con programación de cine independiente", cuenta Cabal.

Actividaes como un trivial, les citaes proyeiciones con películes sorpresa, "nes que s'apurre un cuadernu y entrada personalizada", como rescampla Canteli, como tamién un coloquiu, son delles de les actividaes qu'entamen nel local Videoclub 85. "Ye ún de los nuesos oxetivos a curtiu plazu, tener dalgún local, pa poder entamar más proyeutos", destaca Amelia Martínez.

Ún de los saltos que dio apocayá "La Quimera" foi cola publicación de forma impresa d'un númberu de la so revista "Criterio", con cinco entevistes, ente elles a Valeria Comparos, direutora de la Filmoteca d'España, el críticu de cine Miguel Marías o el presidente de la Sociedá Cultural Xixonesa, Pedro Roldán.

Esti últimu porque'l númberu diba dedicáu al Cine Club 60 de proyeiciones qu'entama dicha entidá. Amás apaecen tamién 16 crítiques de cine, escrites por socios, que yá cubrieron hasta la fecha festivales de cine como los de San Sebastián o Xixón. Ente esos 70 socios tán Paula Ollo o Pilar Fernández. "Esta aventura ye una gran esperiencia. Lo interesante ye qu'entren tolos puntos de vista, visiones y edaes", recalquen. Porque tienen socios dende los 9 hasta los 80 años.

La selmana qu'entra, dende'l 4 y hasta'l 8 de xunu van proyectar nel videoclub que fai de la so sede cuatro películes con temática LGTB, con dos pases diarios a les 17.00 y 19.00 hores, dientro de la so motivación de siguir disfrutando de la so gran pasión. Por eso nun dulden tamién n'axuntase al pidimientu de que "la Filmoteca d'Asturies asitie en Xixón, ye'l llugar más aparente".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"