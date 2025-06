Los asturianos que coticen en dos réximes yá raspien los 5.000

Los trabayadores que coticen en dos réximes, principalmente nel xeneral y nel de autonómos, nun paren de crecer. La Federación Nacional d'Asociaciones de Trabayadores Autónomos (ATA) destaca que nos postreros cinco años el númberu d'autónomos que tán en pluriactividá aumentó cerca del 47% al pasar de 183.209 en 2020 a 269.146 n'abril de 2025.

ATA saca los datos del Ministeriu de Trabayu y Economía Social y destaca que nel casu de les comunidaes autónomes nun hai estadístiques disponibles pal periodu 2020-2023. Sicasí, señala que'l crecimientu foi destacáu en toles comunidaes a lo llargo del últimu añu.

Nel casu d'Asturies, el númberu d'autónomos en situación de pluriactividá incrementóse'l 6,6%. Pasó de 4.680 trabayadores n'abril de 2024 a 4.991 n'abril de 2025, lo que supon una medría de 311 afiliaos. Sicasí, la tasa d'incrementu añal ye inferior a la rexistrada de media nel conxuntu d'España, que foi del 9,4% con una medría de 23.123 trabayadores.

Estos trabayadores coticen al tiempu nel Réxime Especial de Trabayadores Autónomos (RETA) y n'otru réxime de la Seguridá Social, xeneralmente'l Réxime Xeneral, por realizar dos o más actividaes llaborales estremaes. Los exemplos son dellos. Dende trabayadores en nómina que se complementen el sueldu con actividaes académiques, conferencies o clases particulares, a profesionales con despachu propiu al marxe de la empresa pa la que trabayen, pasando per entamadores que tán llanzando'l so propiu negociu ensin por ello arrenunciar al so trabayu habitual o médicos y sanitarios qu'atienden consultes particulares fuera d'horariu.