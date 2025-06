Carlos López Otín, meyor científicu español por cuartu añu consecutivu

El catedráticu de Bioquímica Carlos López-Otín, exprofesor de la Universidá d'Uviéu, foi reconocíu como'l meyor científicu español nel área de Bioloxía Molecular, según el ranking publicáu pola plataforma Research.com. Un puestu que'l científicu ocupa por cuartu añu consecutivu. Detrás d'ésti figuren n'España los investigadores María Blasco y Thomas Graf, que yá constaben en 2024.

López-Otín (Sabiñánigo, Huesca, 1958), que se treslladó a París en xubilándose na Universidá asturiana a finales de 2023 pa presidir el Conseyu Científicu de la Fundación Lilly, meyoró la so posición nel llistáu internacional.

Agora ocupa'l puestu 60 nel ranking de la reputada llista científica, que destaca les sos 560 publicaciones y los alredor de 140.000 cites. L'añu pasáu l'investigador yera'l númberu 74. El ranking qu'ellabora Research.com faese en base a estudios afitaos sacaos de delles fontes de datos, como OpenAlex y CrossRef.

Pa ellaborar la llista féxose un analís "detalláu" de 166.880 investigadores, según conseña la organización. Nel mesmu metiéronse esti añu 41 científicos d'España.

López-Otín xubilóse n'avientu al cumplir los 65 años d'edá, rematando una prolífica carrera na Universidá d'Uviéu nel campu de la neurociencia, la xenética y l'avieyamientu. El catedráticu entamó tamién investigaciones sobre'l cáncer, contribuyendo al descubrimientu de más de 60 nuevos xenes humanos. Na so faceta de divulgador l'ésitu acompáñalu. Nún de los sos últimos llibros, "La levedad de las libélulas", el bioquímicu entámala coles pautes pa caltener un equilibriu mental y físicu, la fraxilidá de la salú y los retos a los que s'enfrenta'l ser humanu anguaño.

Inspiración de crema solar

Como datu curiosu, la obra sirvió d'inspiración a la marca Isdin pa crear una crema de proteición solar. "Asumiendo la complexidá de la vida y la vulnerabilidá del ser humanu, "La levedad de las libélulas" propón una visión constructiva pa vivir d'un xeitu saludable y equilibráu", reseña la marca. Asina, faen, nel so productu Fusion Water Magic Libélula SPF 50 homenaxa les idees del investigador "con un diseñu inspiráu na sabiduría y la sensibilidá del so pensamientu y de la so trayeutoria científica".

