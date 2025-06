L'asturianu Martín López-Vega, direutor del Institutu Cervantes de Mánchester

El direutor del Institutu Cervantes, Luis García Montero, nomó va unos díes a siete nuevos direutores de centros de la institución. Ente ellos figura'l poeta Martín López-Vega (Po, Llanes, 1975), que'l próximu mes de setiembre va ponese al mandu de la sede cervantina en Mánchester-Leeds, nel Reinu Uníu. L'asturianu empobina pal so nuevu destín "con muncho ánimu" y col enfotu de dar un impulsu al sistema de certificación d'un centru "mui vivu", según les sos propies palabres, con munchos cursos y actividaes y mui conectáu a la sede del Cervantes en Londres. "Mánchester ye la capital mundial indiscutible del patrimoniu industrial y prestaríame conectala al traviés del Institutu Cervantes con otros polos industriales n'España", ente ellos, por qué non, Asturies, avanzaba esti día López-Vega.

El llaniscu sustitúi nel cargu, al frente del Cervantes de Mánchester-Leeds, a Pedro Eusebio Cuesta, que pasa a dirixir la sede de Burdeos, en Francia.

Amás de tener una llarga y respetada carrera lliteraria, López-Vega, que ye doctor en Lliteratura, ocupó ente 2017 y 2019 el cargu de direutor xeneral de Cultura y Patrimoniu del Principáu. Foi subdireutor de la llibrería La Central de Callao y direutor de la editorial Vaso Roto.

Nel Institutu Cervantes ocupó primero la direición de Cultura (2017-2019), nomamientu que-y llegó de la mano de Juan Manuel Bonet, y siguió como direutor del gabinete institucional con Luis García Montero, dende 2019 hasta l'actualidá.

Nel añu 2021, Martín López-Vega recibió l'International Impact Award de The University of Iowa pol so esfuerzu por "fomentar un mayor entendimientu ente les naciones y concenciar sobre'l valor de la diversidá llingüística y cultural en tol mundu". En 2022 llogró'l Premiu Mediterráneu n'Italia pol conxuntu de la so obra poética. Primero, ganara'l Premiu Emilio Alarcos de Poesía en 2002 y l'Hermanos Argensola en 2006

Ye traductor d'inglés, portugués ya italianu y exerció como críticu lliterariu de los suplementos culturales de "ABC", "El Mundu", "El País" y "La Vanguardia", ente otres publicaciones.

Martín López-Vega reconocía esti día que-y petecía "muncho salir a un centru del Cervantes" y entiende que, a última hora, esa suel ser "la vocación" de los que se venceyen a la institución encargada de sopelexar la llingua y la cultura españoles pel mundu.

El restu de los nomamientos corrresponden al Institutu Cervantes de Los Ánxeles, Estaos Xuníos (Javier Muñoz-Basols); Albuquerque, EE UU (Carlos Madrid); Curtitiba, Brasil (Francisco de Garráis Ayala); Dublín, Irlanda (Francisco Oda ); Recife, Brasil (Luis Ángel Macías) y Túnez (Marina Alonso).

