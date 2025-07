La empresa que va producir quesu en teitos de Somiedu pide acoyese a la norma antiburocracia

Cuarta empresa que pide acoyese a la llei asturiana de proyeutos estratéxicos dende la so entrada en vigor a primeros d'añu. Rey Silo, la firma que quier fabricar quesos en cinco teitos remocicaos de la braña de La Campa (Somiedu), solicitó al Principáu beneficiase d'esta norma, pensada pa inversiones d'interés xeneral y qu'encurtia bultablemente la burocracia. Nel so plan tamién inclúi una ampliación de les sos instalaciones de Pravia, onde cuenta aplicar la economía circular. La so demanda delantre del Gobiernu asturianu axúntase a les que yá cursaron la multinacional estadounidense Costco (pa construyir una gran superficie en Siero), Inxeniería Integrada pa la Edificación (pa promover una área loxística xuntu al aeropuertu ) y Esplotaciones Mineres del Cantábricu (pa esplotar un xacimientu d'oru en Tapia).

El proyeutu de Rey Silo, que tien ente los sos socios al popular chef José Andrés, tien dos pates. Per un llau, ta l'ampliación de la so factoría de Pravia pa destinar, per aciu d'un métodu sostenible, el sueru de los sos quesos a la fabricación de mantequilles lleldaes y a usos del sector farmacéuticu. Y, per otru, la construcción d'una quesería pa productu de pasta cocío y de pasta duro cerca de Saliencia, aprovechando cinco teitos abandonaos y que yá adquirió o arrendó pa la so restauración, con ayuda de la Fundación Caxa Rural d'Asturies. La inversión va superar los dos millones y va crear cinco empleos direutos (dos d'ellos, ganaderos que van apurrir la lleche) y 30 indirectos.

El plan pa entamar esta "fábrica", que va tener por nome Rey Silo-La Escrita y ye idea orixinal de los exconseyeros Jesús Arango y Santiago Menéndez de Luarca, trai, amás de la rehabilitación de les edificaciones tradicionales, la construcción d'un edificiu semisoterrañu y la recuperación de l'antigua mina de fierro Santa Rita pa facer un túnel d'afináu y maduración de quesos. Nún de los teitos, va habilitase un centru d'interpretación del pastoríu y los quesos d'alta montaña; n'otru, habrá una sala pa oriar el quesu de pasta duro; nun terceru, un puntu de maduración d'esi mesmu productu; nel cuartu, un espaciu pa la llimpieza de moldes; y nel quintu, un almacén. Rey Silo lleva esperando polos trámites más de dos años y tien enfotu en llograr qu'el so proyeutu se lu considere "estratéxicu" pa entainar l'apertura.