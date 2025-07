Asturfeito va construyir componentes pa los blindaos que Santa Bárbara va fabricar en Trubia pa Letonia

General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) y Asturfeito roblaron un alcuerdu de collaboración pol que la empresa de bienes d'equipu avilesina va encargáse del diseñu, fabricación y suministru de los depósitos de combustible de los vehículos de combate basaos na plataforma ASCOD, que van ser ensambaos na planta de GDELS en Trubia, nel conceyu d'Uviéu, y van ser suministraos al exércitu de Letonia so la denominación de Hunter.

"Esti alcuerdu representa un pasu más na estratexa de diversificación de GDELS-SBS, y refuerza'l so compromisu col desarrollu de capacidaes industriales crítiques pal sector de defensa n'España y Europa", destacaron fontes de Santa Bárbara, qu'amestaron “la elección de socios industriales nacionales, capaces de cumplir colos más altos estándares de calidá y fiabilidá, que nun ye namás que cree puestos de trabayu estables, ye que tamién resulta clave pa garantizar l'autonomía y fortaleza de la industria de defensa n'Europa”.

Santa Bárbara Sistemas y el Gobiernu de Letonia zarraron esta selmana un contratu de 387 millones d'euros pa la fabricación de 42 vehículos blindaos basaos na plataforma ASCOD, que pasaron a denominase Hunter. Ye un contratu asemeyáu a otru que yá taba en vigor y por aciu del que la fábrica de Trubia yá ta trabayando nel ensambráu d'otros 42 vehículos de combate.

Dende Santa Bárbara destácase'l so calter d'empresa tractora del sector industrial de la defensa y, como tal, el so interés ye desarrollar al máximu la cadena de suministru local. “Pa un sistemista en constante evolución, ye vital disponer d'un texíu industrial próximu qu'apurra los elementos necesarios que nun formen parte de los componentes centrales de fabricación, pero que son imprescindibles pa completar los sistemes propios. Con esi porgüeyu, la compañía desenvuelve suministradores y socios tecnolóxicos”, afirmaron fontes de Santa Bárbara pa destacar la elección d'Asturfeito, empresa con sede n'Avilés y una amplia trayeutoria como proveedor industrial que va reafitar con esti proyeutu'l so allugamientu nel sector Defensa, apurriendo la so esperiencia n'inxeniería, fabricación y control de calidá pa componentes altamente esixentes.

Astufeito tien tamién esperiencia en sectores como'l nuclear, Oil&Gas y aeroespacial. “Collaborar nel programa Hunter déxanos poner al serviciu de la defensa europea la nuesa conocencia téunica, la nuesa infraestructura industrial y un equipu humanu altamente cualificáu. Esti tipu de proyeutos confirmen que la industria asturiana ta preparada pa competir y apurrir valor nos principales programes de defensa a nivel internacional y, ello ye qu'agradecemos a GDELS la oportunidá de collaborar nel proyeutu”, afirmen dende Asturfeito.

GDELS-SBS tien un ecosistema local que toma a más de 900 proveedores en toles comunidaes autónomes y dende'l nuevu centru teunolóxicu de Córdoba entamó xornaes d'asesoramientu p'acompañar nel procesu de certificación a toes les pymes que quieran incorporase al sector de la defensa, non yá pa la industria nacional sinón pa toa Europa.

El vehículu de combate basáu na plataforma ASCOD, acabante bautizar como Hunter nel marcu del programa de Letonia, ye una plataforma terrestre d'última xeneración, reconocida pola so versatilidá, modularidá y eleváu nivel de protección. Ta diseñáu pa operar nuna amplia gama d'escenarios.

