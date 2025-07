Uviéu ye la cuarta gran ciudá d'España con menor endeudamientu

Uviéu anda nel pelotón de cabeza de les ciudaes más saniaes d'España. Según los datos de deuda publicaos pol Ministeriu de Facienda, el Conceyu de la capital asturiana ye'l cuartu de les 31 urbes de más de 200.000 habitantes que rexistra un nivel d'endeudamientu más baxu. En concretu, el Consistoriu debía al 31 d'avientu del añu pasáu 19,5 millones d'euros, cerca de 80 menos que la vecina de ciudá de Xixón, y queda a un pasu del podiu d'un ranking que ien de cabezaleros a Vigo (7 millones), Móstoles (14,7) y Xerez (15,2).

Estes cifres d'endeudamientu axunten el global de la deuda viva municipal y les deudes a los proveedores, asitiando a Uviéu tamién nel quintu puestu de les urbes con menos endeudamientu por habitante. Anguaño, l'Ayuntamientu debe 87,5 euros per uvieín, una cuantía que namás ye inferior en Vigo (23,8), Les Palmes (54,3), Móstoles (68,7) y Xerez (71 euros per cabeza).

Nel otru llau de la clasificación ponse Zaragoza. La ciudá maña, con 905 euros de deuda per habitante, ye la más empeñada teniendo en cuenta esti ratio per delantre de Barcelona (885 euros per vecín), mentanto que Madrid lidera la tabla en términos absolutos con 2.141 millones d'euros de deuda, per delantre de la capital catalana, qu'a finales de 2024 debía 1.508 millones.

Murcia, Córdoba, Granda, Valladolid y Santa Cruz Tenerife apaecen tamién ente los más empeñaos mentanto que na parte entemedia (puestu 16 de 31) asitia Xixón, con 99 millones de deuda, que suponen 368,6 euros pendientes de pagu per habitante, según los datos remanaos pol ministeriu dirixíu pola socialista María Jesús Montero.

