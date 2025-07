"Rockvera" vuelve a El Llar de Corvera'l 30 d'agostu con seis bandes

"Rockvera" ye'l festival que cada añu da'l pistoletazu de salida a les fiestes populares de Corvera. Faelo con soníos guitarreros y n'El Llar de Les Vegues, templu pa cerca de mediu millar de fieles a un estilu y a un certame que, magar la so llonxevidá, ta en plena forma. El "Rockvera" d'esti añu va ser el 30 d'agostu y va tener seis bandes. "Siguimos una llinia continuista, y les bandes van dende'l metal cañeru hasta'l ska", asegura David López, responsable de l'asociación "Monorock", que ye la qu'entama esti festival dende va quince años anque'l certame axunta munchos más años.

La cita va tener grupos veteranos como los vascos "Leize", que ta en plena xira de los sos primeros cuarenta años d'historia enriba los escenarios. Vien darréu "Maverick" que van llegar a Les Vegues col so particular estilu con tintes de rock, punk, metal y daqué de pop, ente otros. El heavy metal va venir de la mano de "Dünedain" y "November" va dar otra nota roquera nesta xornada na que tamién va tar presente "La Tarrancha" y el so soníu skatílicu y siempre preparáu pa la fiesta.

Eses van ser les cinco bandes de la nueche. Enantes, sobre les 13.00 hores del próximu 30 d'agostu, el punk rock de "Ochobre" va activar a los asistentes a esti festival patrocináu pol Conceyu corveranu.

Ún de los oxetivos del "Rockvera" ye dar la nota roquera de les fiestes del conceyu y amás, un espaciu pal "descubrimientu de bandes". "Vemos que nos últimos años hai públicu de fuera d'Asturies: Galicia, Lleón, Madrid,...", señala David López, que yá cunta los díes pa la nueva edición del "Rockvera", ún de los festivales con más posu de toa Asturies col que práuticamente se zarrará la programación braniza na comarca avilesina.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"