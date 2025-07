D'Isabel la Católica a Sobrescobio: ruta pa salvar páxaros

Establecer una conexón direuta ente la "Paxarera" del parque d'Isabel La Católica y el Centru de Recuperación de Fauna Montesa de Sobrescobio que permita afalar la recuperación d'aves monteses enfermes o feríes recoyíes en Xixón ye l'elementu central nel conveniu a firmar ente'l Conceyu de Xixón, al traviés de la so Dirección Xeneral de Mediu Ambiente, y el Principáu d'Asturies, dende la so Dirección Xeneral de Planificación.

La Xunta de Gobiernu del Conceyu dio va unos díes lluz verde a la firma d'esi alcuerdu que, destaquen los sos impulsores de dambes partes, supon una meyora na proteición de la biodiversidá y nel fomentu d'una conciencia ambiental más sólida ente la ciudadanía. El protocolu tien una duración inicial de dos años, prorrogable de mutuu alcuerdu, y nun implica contraprestación económica ente les partes.

La "Paxarera" d'Isabel la Católica tien la condición de parque zoolóxicu cola actual llexislación, lo que-y permite facer esti tipu d'aiciones. Y el Conceyu, como responsable de la so xestión, asume con esti alcuerdu afitar un protocolu pa la recoyida en Xixón d'aves monteses rescataes, llevales a esa instalación y da-yos ellí los primeros cuidaos veterinarios; amás d'agospiamientu y comida. De nun ser quien a completar la so recuperación na instalación xixonesa analizaríase ente los téunicos de dambes alministraciones el treslláu al centru que tien en Sobrescobio'l Principáu, y los sos técnicos ufiertaríen, amás, asesoramientu al personal municipal y sofitu material pal so trabayu en Xixón. La operativa en Sobrescobio inclúi reintroducir a estes aves nel so hábitat natural.

Investigación y educación

Más allá del cuidáu de les aves mancaes, el protocolu inclúi tamién arrexuntar datos sobre fauna rescatada que puedan ser utilizaos n'investigación o pa meyorar les polítiques de caltenimientu ya incorporar esta actividá a los programes d'educación ambiental y sensibilización ciudadana dientro de la estratexa de renaturalización urbana qu'impulsa el Conceyu de Xixón.

La execución del protocolu va tar supervisada por una comisión mista de siguimientu, integrada por representantes de dambes alministraciones. Esta comisión va encargase d'evaluar dacuando los resultaos, resolver duldes d'interpretación y promover meyores nos procedimientos.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"