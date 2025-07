Los motivos polos que mil viviendes turístiques salieron del mercáu n'Asturies

La ufierta de viviendes turístiques n'Asturies recortóse en más de mil agospiamientos nel últimu añu coincidiendo con un incrementu de los controles y del entamu del rexistru obligatoriu, necesariu pa espublizase nes plataformes d'internet, l'escaparate del sector.

L'Institutu Nacional d'Estadística (INE) actualizó va unos díes la so estadística esperimental cola qu'albidra'l númberu de viviendes turístiques n'España. Pa llograr la información, l'INE nun bebe namás de les fontes oficiales. Va más allá de los rexistros de les comunidaes autónomes y utiliza la téunica de la "web scraping", na que per aciu de programes de "software" estrái los datos de les plataformes más utilizaes d'agospiamientu turísticu n'España, escueye les viviendes turístiques d'alcuerdu a la normativa nesta materia en cada comunidá y, dempués, retírense aquelles viviendes presentes en más d'una plataforma per aciu d'un algoritmu qu'esanicia duplicaos.

Según esa estadística esperimental –que per primer vegada féxose nel mes de mayu y non n'agostu como n'exercicios anteriores– n'Asturies hai 7.697 viviendes turístiques, con un total de 38.447 places. Son 1.054 viviendes y 5.476 places menos que va un añu. Amás, per primer vegada de magar hai estadístiques (empezaron en 2020), rexistróse un enclín descendente. Esa cayida del númberu d'agospiamientos y de places n'Asturies producióse coincidiendo col incrementu de los controles sobre los establecimientos y colos requisitos obligatorios pa poder espublizase nes plataformes d'internet. N'avientu del añu pasáu aprobóse'l real decretu que regula'l procedimientu de rexistru únicu d'arrendamientos y que creó'l ventanu únicu dixital pa la recoyida de datos relativos a los servicios d'arriendu d'agospiamientos de curtia duración. El nuevu marcu llegal entró en vigor el 1 de xineru, anque s'afitó un periodu d'adaptación de seis meses a partir del que'l númberu de rexistru tien d'apaecer nos anuncios n'internet.

Booking, una de les plataformes de reserves más grande del mundu, comunicó a finales de xunu qu'esaniciara 4.093 anuncios illegales d'agospiamientos turísticos n'España, la mayoría nes Isles Canaries –pero dalgunos d'ellos tamién en comunidaes como Asturies–, en recibiendo un requerimientu del Ministeriu de Derechos Sociales por incumplir la lexislación vixente sobre publicidá d'esti tipu d'agospiamientos.

Amás, el Principáu dio de baxa nel últimu añu 200 pisos n'Asturies depués de multiplicar por siete les inspecciones.

Los conceyos con mayor ufierta de viviendes turístiques son Xixón (1.455), Llanes (1.143), Uviéu (968), Cangues d'Onís (360), Ribesella (286), Villaviciosa (280) y Cuideiru (248).

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"