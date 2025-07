La poesía de Beltrán fusiónase col arte plástico n'Alicante

Un diálogu plásticu-verbal ufiertáu por una pareya d'artistes con prestíu internacional. La "Lonja del Pescado" d'Alicante acueye dende va unos díes una nueva propuesta espositiva onde la palabra y la imaxe entellaciense nuna conversación plástica y poética. Sol títulu "Agua escrita", l'artista madrilana Rosa Juanco y el poeta asturianu Fernando Beltrán conviden al espectador a somorguiase nun percorríu emocional y estéticu onde versos, fotografíes y pintures componen una xeografía íntima y líquida. La esposición ye muncho más qu'una suma de disciplines: ye una simbiosis artística que remembra'l diálogu ente palabra ya imaxe que les vanguardies inauguraron va un sieglu y que, en manes de Juanco y Beltrán, reinvéntase con sensibilidá contemporánea.

Entamada en trés secciones, ""Charcos y ballenas", "Sé por fin que ya llegas" y "El azul no es azul", "Agua escrita" lleva al visitante dende los caminos rurales de la Francia interior hasta les ceres moyaes de Bruxeles, nuna suerte d'itinerariu sensorial onde l'agua, el reflexu y la permanencia son metáfores del tiempu y de la mirada.

"El charcu ye esa última palabra qu'al agua, en marchando, quéda-y siempre por dicir", escribe Beltrán. Y ye nesa última palabra, nesa busca persistente de la totalidá al traviés del arte, onde s'ancla esta propuesta. Una obra a cuatro manes que tuvo'l so orixe n'amuesa "Charcos y ballenas", presentada nel históricu claustru de la Universidá d'Uviéu y más tarde na Fundación BBVA de Madrid, onde foi visitada por más de 20.000 persones. Asina, el visitante va atopase, en propies palabres del poeta asturianu, "con una propuesta d'alta sensibilidá. Poesía traducida a imaxes, a fotografíes, a pintura, y tamién a palabres. Da vueltes too alredor del agua como símbolu d'emoción, de memoria, de tránsitu". Pero alvierte que nun ye una esposición zarrada: "hai munches rutes posibles dientro d'ella, con cuasi 70 pieces plástiques y cerca de 40 poemes". Marcada por trés espacios temáticos, ye l'espectador el que tien la capacidá de dexase llevar dientro del espaciu museísticu, trescalase, aparase ya interpretar l'arte a la so manera. Ye una esposición que xenera llibertá en tou aquel que la ve gracies a una simbiosis que va más allá de la suma de les partes de cada autor: "Nun ye cosa namás d'asitiar un poema xunto a una imaxe", se sincera Beltrán. "Lo que llogremos ye una verdadera simbiosis. Nun hai subordinación nin adornu, sinón fusión".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"