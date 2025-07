Ramón Isidoro enllena d'arte'l vacíu na sala d'esposiciones de la Universidá

Ramón Isidoro (Valencia de Don Xuan, Lleón; 1964) apodérase del espaciu de la sala d'esposiciones de la Universidá d'Uviéu y ufierta-ylo, nun xuegu de lluces y solombres, d'espeyos y veladures, al que s'aventure a pasiar ente les sos obres. "Vacío está de todo ser el aire" –asina tituló la so primer esposición dende va munchos años n'Uviéu– inauguróse hai unos díes y la so comisaria, Sara Moro, avanza que Ramón Isidoro enséñase nella "calteniendo la so esencia", que nun ye otra que la d'una "busca incansable".

La esposición, que va permanecer abierta al públicu hasta'l 31 d'agostu, axunta obra pictórica y un par d'instalaciones de Ramón Isidoro, realizaes en dómines estremaes –y nel casu de les instalaciones, feches espresamente pa la sala–. L'artista, avisa, sicasí, que en ningún casu ye una retrospectiva. Dalgunes de les obres preséntense por primer vegada na Universidá d'Uviéu; hai otru grupu que se fexo ente 2014 y 2016.

"Equí ta tol mio mundu, sacante'l soníu", anuncia l'artista, qu'anque nacíu en Lleón lleva dende la so mocedá afincáu n'Asturies.

Nel so regresu a la capital asturiana, a la sala de la Universidá, too son xuegos y contrastes. La esposición ta pensada, esplica la so comisaria, "como una auténtica esperiencia sensorial que convida a calar pel vacíu" y que convierte l'espaciu en sí mesmu nuna obra d'arte.

