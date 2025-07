De Mieres a la ONU pa demostrar que "la biomasa ye'l nuevu petróleu"

"Convertimos lo que sobra no qu'al mundu-y fai falta". Dizlo Nora González, alumna del Institutu Bernaldo de Quirós, en Mieres, y la so compañera Lola Rivera esplica que "la biomasa ye'l petróleu del futuru, pero non pa quemalu, sinón pa crear productos anovadores y sostenibles". Estela González amesta que "si queremos un mundu sostenible tenemos que camudar la manera en que producimos".

Con estes trés premises, les estudiantes del centru educativu mierense, xunto a una de les sos profesores, Ana García, ellaboraron el proyeutu "Del güertu escolar al llaboratoriu", un trabayu que pescuda'l potencial del ácidu levulínicu (AL), un compuestu deriváu de la biomasa, como alternativa sostenible a los productos derivaos del petróleu. Esi trabayu sirvió-yos pa viaxar a Estaos Xuníos y presentar la so propuesta na sede de la ONU en Nueva York y nel prestixosu Massachusetts Institute of Technology (MIT), ún de los centros teunolóxicos más importantes del mundu, en Boston, en siendo premiaes en "The Challenge", un programa educativu de la Fundación La Caixa.

Les estudiantes de Mieres viaxaron al par de dellos grupos de toa España y Portugal. Les 100 propuestes escoyíes por La Caixa veníen de 98 centros educativos y fueron escoyíes ente 2.034 proyeutos presentaos nos que s'implicaron 7.306 estudiantes de 390 centros.

Tolos grupos, delantre de la sede de Naciones Xuníes. / LNE

De los diez equipos finalmente premiaos, los siete que viaxaron a Nueva York y Boston yeren de centros educativos de Mieres, Castellón, Sevilla, Ourense, Murcia, Barcelona y Portugal.

Ácidu levulínicu

El proyeutu desenvueltu nel Bernaldo de Quirós investiga'l potencial del ácidu levulínicu, un compuestu llográu a partir de biomasa, como alternativa sostenible frente a los productos derivaos del petróleu. Utilizando residuos orgánicos, desarrollóse un procesu esperimental basáu na hidrólisis aceda, nel que s'optimicen variables como la temperatura y el tiempu de reacción pa llograr una producción eficiente d'esti compuestu. L'ácidu levulínicu actúa como un precursor fundamental na ellaboración de bioplásticos, fármacos, cosméticos y otros productos d'altu valor añedíu. La investigación llogró demostrar que ye posible tresformar "residuos vexetales en recursos útiles, fomentando asina la economía circular y contribuyendo al amenorgamientu del impactu ambiental". Con esti trabayu, espliquen dende la organización, "ábrense nueves víes hacia un modelu de producción más responsable, nel que la biomasa pueda afitase como una alternativa real y sostenible al usu del petróleu".

