Alcontrada una habitación romana del Altu Imperiu en Lucus Asturum colos primeros resclavos de pintura mural del enclave

El yacimientu arqueolóxicu de Lucus Asturum, en Llanera, refuerza la so relevancia depués de los afayos realizaos na campaña d'escavaciones d'esti branu. L'equipu dirixíu pola arqueóloga Esperanza Martín tien documentada una habitación de dómina altuimperial (sieglos I-II d.C.) oculta so la necrópolis que toma dende'l sieglu VII hasta el XVII. Esti espaciu ufierta, per primer vegada nel enclave, resclavos de decoración pictórica mural y elementos venceyaos a la producción testil.

Según esplica Martín, eelo ye una estructura que sigue los patrones constructivos documentaos en campañes anteriores, en 2021 y 2023. L'habitación presenta parés enfoscaes en blancu con motivos lliniales y figuraos en tonos coloraos, amás d'una moldura decorativa que permite identificar parte del diseñu interior romanu. Estos detalles confirmen que l'inmueble tenía una curiada ornamentación interior, una rareza nel yacimientu hasta la fecha.

Ún de los afayos más llamativos foi un "pondus", una pesa de telar qu'indica que na habitación facíase una actividá testil. "Esta pieza ye un niciu claru de que se trataba d'una unidá doméstica", señala l'arqueóloga. A ello axúntense fragmentos de "terra sigilata" hispánica y sudgálica, cerámiques fines que refuercen la cronoloxía altuimperial del afayu.

La pesa de telar (pondus) alcontrada esti branu en Lucus Asturum. / R. C. V.

Lo más significativo del descubrimientu, destaca Martín, ye qu'esti tipu de decoración pictórica mural nun apaeciera primero en Lucus Asturum, lo qu'arriquez bultablemente la comprensión de la manera de vida romana na zona. "Sabíemos que podíen esistir estructures decoraes, pero nun recuperáremos pintura mural nenguna hasta agora", afirma.

L'afayu producióse nel estremu oeste del sondéu, una zona que, magar les sos menguaes dimensiones -menos de diez metros- ufiertó una estratigrafía trupa y rica. "Nesa faza de terrén tenemos dos mil años d'hestoria entestaos", apunta Martín, quien recuerda que la finca onde s'alluga el xacimientu ye muncho mayor, polo que'l potencial de futuru ye enorme. "Lucus Asturum entá tien muncho que cuntar", sorraya.

Los trabayos d'escavación concluyeron la so fase de campu, y l'equipu anda agora recoyendo amueses p'analises xeoquímicos y sedimentolóxicos, en collaboración cola Universidá d'Uviéu.

