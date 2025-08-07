El folk de "Guieldu" trunfa na plaza de los Países Celtes na medianueche de Lorient
L'alcalde Fabrice Lohe recibe una amuesa de los "Alimentos del Paraísu" na so recepción a les delegaciones estranxeres nel festival
Sixto Cortina (Traducción)
La promoción d'Asturies en Lorient avanza al ritmu del festival y espárdese más allá de la música. Esti llunes pasáu, dempués de que los avilesinos "Guieldu" ufiertaren na nueche anterior un conciertu pa enmarcar na plaza de los Países Celtes, a medianueche, y col públicu entregáu, la organización del festival recibió a les delegaciones estranxeres.
Nesi contestu, l'alcalde de la localidá bretona, Fabrice Lohe, tuvo un alcuentru col delegáu d'Asturies en Lorient, Iñaki Sánchez Santianes de Molenes, y cola direutora xeneral d'agricultura, agroindustria y desarrollu Rural, Begoña López, que-y fexo entrega d'unes amueses de dellos de los productos cola marca "alimentos del Paraísu".
Per otra parte, el domingu pela nueche tuvo llugar otra vuelta l'espectáculu "Horizons Celtique" onde participen la Banda de gaites "La reina del Truebano" y el grupu de baille "San Félix" de Candás, un númberu que se vuelve a intepretar otros tres díes. Tamién el llunes se pudo asistir al conciertu de Luz Casal qu'hores primero de xubise al escenariu visitó el stand d'Asturies.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
