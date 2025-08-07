Nin Madrid nin Andalucía: la comunidá onde más cayó'l paru en xunetu foi Asturies pol tirón del turismu

Asturies foi la comunidá autónoma onde más menguó'l paru rexistráu en xunetu, mes d'entamu de la temporada alta braniega. En concretu, el desempléu nel Principáu cayó un 2,61%, el mayor descensu porcentual de toa España, que rexistró de media un retrocesu mínimu del 0,06%. Y si s'analiza la variación en datos absolutos, el recorte asturianu foi'l terceru más intensu del país, con 1.296 desocupaos menos qu'en xunu, hasta asitiar nun total de 48.429, según los datos del Ministeriu de Trabayu y Economía Social. Namás Andalucía y Castiella-La Mancha, comunidades muncho más estenses y con mercaos llaborales más grandes, rexistraron mayores cayíes en términos absolutos.

Una preba de que'l tirón del branu foi clave nos resultaos d'Asturies ye que más del 78% de la reducción del paru diose nel sector servicios, con una cayida de 1.019 desocupaos, hasta asitiar nos 35.513. La otra preba ye que, del total de 29.529 contratos de trabayu roblaos en xunetu, el 81,2% (esto ye, 21.553) fueron temporales, y namás 7.976 tuvieron calter indefiníu. Actividaes estacionales como la hostelería o el turismu suelen recurrir a la contratación temporal.

El recorte del desempléu foi muncho menor en sectores como la construcción (97 paraos menos), agricultura (-33), industria (-12) y el coleutivu de los que nun teníen un trabayu enantes (-135).

Lo mesmo que nel conxuntu d'España, Asturies vivió en xunetu'l so sestu mes consecutivu d'amenorgamientu de paru rexistráu, llogrando amás la cifra más baxa nesi mes dende 2008, a les puertes de la Gran Recesión mundial. En xunu yá se punxo per debaxo del estragal psicolóxicu de los 50.000 paraos.

Xunetu tamién foi un bon mes p'Asturies dende'l puntu de vista de l'afiliación a la Seguridá Social, con 4.446 incorporaciones más, hasta algamar los 398.105 cotizantes. La mayor parte d'estos enxarétense nel réxime xeneral asalariáu (317.116), siguíos de los autónomos (70.058), los empleaos del llar (7.412), los trabayadores del mar (1.450), los del réxime agrariu (1.199) y los del carbón (870).

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"