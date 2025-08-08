Esti ye'l motivu pol que Caxa Rural d'Asturies ye'l segundu bancu meyor valoráu d'España según una encuesta de la OCU
Los usuarios destaquen l'atención qu'ufierta la cooperativa de creitu, en plena espansión de sucursales dientro y fuera de la comunidá
Sixto Cortina (Traducción)
Caxa Rural d'Asturies foi reconocida como la segunda entidá financiera más valorada polos veceros españoles, según un estudiu de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Nuna clasificación de 40 bancos, a la cooperativa de creitu asturiana namás la superó la lleidatana Caixa Guissona.
La encuesta de la OCU preguntó a un total de 15.229 persones sobre dellos aspeutos de l'actividá de los principales bancos con actividá n'España, como la tresparencia informativa, l'atención al veceru, el funcionamientu de la páxina web o la política de gastos y comisiones.
Nuna puntuación sobre 100, Caxa Rural d'Asturies llogró una media global de 82, rescamplando na atención al veceru (86). En plena era de zarru de sucursales dientro del sector financieru, la entidá ta apostando fuertemente pola apertura de sedes físiques, tanto n'Asturies como en comunidaes como Cantabria o Madrid. Según la encuesta, sicasí, la faceta menos apreciada de la cooperativa fueron los gastos y comisiones (76 puntos).
A nivel global, los problemes más comunes señalaos polos veceros de la banca española fueron la dificultá pa contactar con daquién pa resolver un problema (19,5%), el cargu indebíu de comisiones (10%), la dificultá p'aportar a la páxina web o l'aplicación (9%) o la insistencia del bancu pa contratar un productu que nun se quier (8,5%).
Les hipoteques fueron los productos más conflictivos: el 55,5 % de los que tienen una afirmaron sufrir problemes, sobremanera relativos a la obligación de contratar productos venceyaos.
