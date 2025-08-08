El Regodón completa'l so cartel: Manny Calavera, Los Berrones y Vicente Díaz van actuar nel festival del Descensu

El festival del Descensu Folklóricu del Nalón yá tien el so cartel completu. El Regodón amplíase nesta edición con una xornada más, del 21 al 24 d'agostu, y va ufiertar en La Pola Llaviana conciertos gratuitos y actividaes pa tolos públicos.

Manny Calavera va ser el principal atractivu musical de la xornada del sábadu 23, el día del Descensu. La banda madrilana, que va actuar per primer vegada n'Asturies, y esta ye la única fecha fixada na comunidá nesti branu, funde rock y mariachi col so carauterísticu estilu bautizáu como Mezcalocálipsis.

Presenten, indiquen los organizadores, “un espectáculu vibrante que promete ser ún de los grandes momentos del Regodón 2025”. En Llaviana van presentar el so tercer trabayu discográficu, “Chicxulub”, qu'inclúi collaboraciones con artistes como Kutxi Romero (Marea), Dani Marco (Despistaos) o Iker Piedrafita (Dikers).

El recintu del Regodón va abrir a les 18.30 hores. El grupu “Los Gascones” va ser el primeru n'actuar, dende les 20.00 a les 21.30 hores. Pa les 21.00 hores ta programáu'l pregón oficial, qu'esti añu va correr al cargu de la peña Cuélebre. Dende les 22.30 hores la música va ponela'l grupu A3. El gran conciertu de la nueche va ser el de “Los Berrones”, y cuéntase con qu'entame a les 00.00 hores.

El programa

El recintu festivu, nel que va haber foodtrucks, va abrir el restu de díes a les 12.00 hores. El vienres programáronse xuegos infantiles a partir de les 18.00 hores. Dempués van xubise al escenariu “Juanillous”, a partir de les 20.30 hores, “Blus Probes”, dende les 22.00 hores, y hora y media dempués el beatboxer Grison.

El sábadu, día del Descensu Folklóricu, depués la entrega de premios va empezar el conciertu de Manny Calavera, siguíu d'una sesión de DJ Faby, dende les 1.30 hores. El domingu 24 el Regodón despídese. Va abrir les actuaciones Vicente Díaz a les 13.30 hores. Dende les 18.00 hores van ufiertar recitales “Infames”, “Silvia Joyanes” y “Cassettres”. El festival surdió como una propuesta cultural y festiva que se desenvuelve na xornada del Descensu Folklóricu, que foi declaráu Fiesta d'Interés Turísticu Nacional, y en díes allegaos.

