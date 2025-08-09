'Cantares d'amor y guerra', de Gaspar García Laviana, yá disponible n'asturianu cola traducción de Lourdes Álvarez

La obra "Cantares d'amor y guerra", del sacerdote y guerrilleru asturianu Gaspar García Laviana, yá puede lleese n'asturianu gracies a la traducción realizada por Lourdes Álvarez, entamada pola Asociación pola memoria de Gaspar García Laviana.

Asina lo informó l'Academia de la Llingua Asturiana que diz que la poesía de García Laviana, que lluchó colos guerrilleros del Frente Surna na Revolución Sandinista de Nicaragua, ta marcada pola presencia del amor y la ira.

Ente to los sos amores, destaquen l'amor al campesín, a les prostitutes a les que defendió frente a les autoridaes somocistes, al paisaxe y a la tierra pola que morrió; pero tamién ira ante la inxusticia social y política. "Esta ye la poesía que lu llevó a la guerrilla y a la muerte", apunta l'academia.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"