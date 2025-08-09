'Cantares d'amor y guerra', de Gaspar García Laviana, yá disponible n'asturianu cola traducción de Lourdes Álvarez
S. C.
La obra "Cantares d'amor y guerra", del sacerdote y guerrilleru asturianu Gaspar García Laviana, yá puede lleese n'asturianu gracies a la traducción realizada por Lourdes Álvarez, entamada pola Asociación pola memoria de Gaspar García Laviana.
Asina lo informó l'Academia de la Llingua Asturiana que diz que la poesía de García Laviana, que lluchó colos guerrilleros del Frente Surna na Revolución Sandinista de Nicaragua, ta marcada pola presencia del amor y la ira.
Ente to los sos amores, destaquen l'amor al campesín, a les prostitutes a les que defendió frente a les autoridaes somocistes, al paisaxe y a la tierra pola que morrió; pero tamién ira ante la inxusticia social y política. "Esta ye la poesía que lu llevó a la guerrilla y a la muerte", apunta l'academia.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- ¿Qué está pasando con las carabelas portuguesas en las playas asturianas? Esto dicen los vigilantes y consejos en caso de picadura
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera
- Salud activa durante dos días la alerta máxima por altas temperaturas en media Asturias: hay 32 municipios afectados
- Toda España está en alerta por temperaturas menos... Asturias (pese a los 32 grados de máxima previstos para hoy)
- Los incendios forestales en Asturias bajan a cinco, pero se mantiene activo el plan de emergencias