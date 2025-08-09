La "OSPA de cerca" percuerre Asturies esti branu d'Oriente a Occidente

La sinfónica del Principáu ufiertará, a lo llargo d'esti mes, cinco conciertos, en Les Arriondes, Unquera, Martimporra, Salas y Grandas de Salime

La OSPA, en Cuideiru, nun programa branizu de va dos años. | LNE

La OSPA, en Cuideiru, nun programa branizu de va dos años. | LNE

Jonathan Mallada Álvarez

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La Orquesta Sinfónica del Principáu d'Asturies (OSPA) volverá llevar a lo llargo d'esti mes d'agostu la música a conceyos de tol territoriu asturianu, dende Grandas de Salime a Ribedeva. La sinfónica retoma asina'l so programa branizu "OSPA de cerca", que tien la finalidá de, precisamente, averar la música a la comunidá asturiana más allá de los grandes centros que son los sos habituales destinos na temporada d'abonu, como son los recintos d'Uviéu, Xixón y Avilés.

La iniciativa, que se popularizó a lo llargo de los últimos años, entámase nesta campaña en dos grandes bloques. Nel primeru d'ellos ufiertaránse el "Conciertu pa violín númberu 3" de Wolfgang Amadeus Mozart y la "Sinfonía númberu 2" de Jean Sibelius. Esti repertoriu podrá disfrutase'l 6 d'agostu nel polideportivu de Les Arriondes, el día 7 nel auditoriu del Baxu Deva d'Unquera y, al otru día, na escampada de la Casería del Palaciu en Martimporra (Bimenes). Los trés recitales van tener como solista a Daniel Jaime, nel violín, y van tar dirixíos pol maestru Jascha von der Goltz. Toos estos recitales van empezar a les 19.30 hores.

Un par de selmanes dempués, la Orquesta Sinfónica del Principáu d'Asturies va empobinar pal Occidente pa celebrar dos conciertos más, los díes 22 y 23 d'agostu, na Colexata de Santa María La Mayor (Salas) y na Central Hidroeléctrica de Salime (Grandas de Salime), respeutivamente. Nesti casu, les dos cites van empezar a les 19.00 hores y el programa que se va entamar tará formáu pol "Conciertu pa dos trompetes en Re" de Georg Friedrich Händel y la "Sinfonía númberu 4" de Franz Schubert.

Los solistes d'estes velaes van ser los trompetistas Maarten van Weverwijk y Vicente Vallet, mentanto que la direición va entamala nesta ocasión n'Alejandro Cantalapiedra.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

