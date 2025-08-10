¿Cuántes viviendes se compraron n'Asturies na primer metá del añu ? Los inmuebles nuevos dispárense

La compraventa de vivienda n'Asturies algamó les 7.854 operaciones nel primer semestre del añu, un aumentu del 23,3% al respeutive del mesmu periodu de 2024, y perriba del rexistráu nel conxuntu del país (19,7%), según los datos publicaos esti día pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).

Dientro de les transacciones realizaes n'Asturies, rescampla'l crecimientu nel segmentu de la vivienda nueva, con 1.784 operaciones ente xineru y xunu, lo que supunxo una medría interañal del 55,4%. Sicasí, en términos absolutos predominó la transacción d'inmuebles de segunda mano, hasta un total de 6.070, un 16,2% más qu'un añu enantes.

Si namás s'analiza'l mes de xunu, el repique de la compraventa nel Principáu frente al mesmu mes de 2024 foi del 18,8%, el décimu mayor crecimientu ente les comunidaes autónomes y cerca d'un puntu percima del rexistráu nel conxuntu del país (17,9%).

L'aumentu de transacciones rexistráu en xunu n'Asturies axuntóse al rexistráu en mayu, mes nel que se dispararon les operaciones de compraventa de vivienda un 51,6% depués de que n'abril se torgaren nueve meses al alza con una cayida d'un 9,7%, en parte por cuenta de la Selmana Santa.

Asturies encadenó cuatro exercicios consecutivos cola compraventa de vivienda al alza.

Nestos cuatro años, el volume añal de compraventes de vivienda práuticamente doblóse, al pasar de les 7.627 de 2020 a les 14.316 del pasáu añu.

