¿Cuántes viviendes se compraron n'Asturies na primer metá del añu ? Los inmuebles nuevos dispárense
Les transacciones na comunidá nel primer semestre repiquen un 23,3%
La compraventa de vivienda n'Asturies algamó les 7.854 operaciones nel primer semestre del añu, un aumentu del 23,3% al respeutive del mesmu periodu de 2024, y perriba del rexistráu nel conxuntu del país (19,7%), según los datos publicaos esti día pol Institutu Nacional d'Estadística (INE).
Dientro de les transacciones realizaes n'Asturies, rescampla'l crecimientu nel segmentu de la vivienda nueva, con 1.784 operaciones ente xineru y xunu, lo que supunxo una medría interañal del 55,4%. Sicasí, en términos absolutos predominó la transacción d'inmuebles de segunda mano, hasta un total de 6.070, un 16,2% más qu'un añu enantes.
Si namás s'analiza'l mes de xunu, el repique de la compraventa nel Principáu frente al mesmu mes de 2024 foi del 18,8%, el décimu mayor crecimientu ente les comunidaes autónomes y cerca d'un puntu percima del rexistráu nel conxuntu del país (17,9%).
L'aumentu de transacciones rexistráu en xunu n'Asturies axuntóse al rexistráu en mayu, mes nel que se dispararon les operaciones de compraventa de vivienda un 51,6% depués de que n'abril se torgaren nueve meses al alza con una cayida d'un 9,7%, en parte por cuenta de la Selmana Santa.
Asturies encadenó cuatro exercicios consecutivos cola compraventa de vivienda al alza.
Nestos cuatro años, el volume añal de compraventes de vivienda práuticamente doblóse, al pasar de les 7.627 de 2020 a les 14.316 del pasáu añu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas ya tiene que ver con la velutina
- Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales
- ¿Qué está pasando con las carabelas portuguesas en las playas asturianas? Esto dicen los vigilantes y consejos en caso de picadura
- Ahora sí: la Aemet incluye a Asturias en su alerta por calor para este día (y coincide con un gran fiesta)
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera
- Los transportistas piden guardar los tiques del Huerna: ¿es realmente probable que se anule el peaje?
- Salud activa durante dos días la alerta máxima por altas temperaturas en media Asturias: hay 32 municipios afectados
- Toda España está en alerta por temperaturas menos... Asturias (pese a los 32 grados de máxima previstos para hoy)