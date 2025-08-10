Homenaxe póstumu a Xuan Bello: l'institutu de La Florida (Uviéu) llevará'l nome del escritor fináu apocayá

El Gobiernu asturianu va proponer renomar l'institutu de La Florida, n'Uviéu, col nome de Xuan Bello, teniendo en cuenta "el sentimientu de lo que representa pa la cultura asturiana, pa les lletres y pal pensamientu asturianista que nós reivindicamos como gobiernu d'unidá progresista y reformista". La midida tendrá de ser sofitada pol Conseyu Escolar, anque'l Principáu tendría yá'l sofitu de la direutora. "Tengo que dicir qu'equí hai una complicidá completa cola direutora, ta encantada de que seya asina. D'esti xeitu, vamos perpetuar la memoria d'esti gran autor, escritor y pensador. D'un intelectual del asturianismu, una persona que pa mi simbolizó bien de coses bones y que m'enseñó un camín a siguir del que me siento fondamente arguyosu", destacó Barbón. La propuesta tamién tien el sofitu de la vilba de Bello, Sonia Fidalgo, pa la que ye "un honor". "Xuan sería mui feliz", valoró va unos díes a esti periódicu.

