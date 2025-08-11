Artesanía tradicional cien por cien asturiana: el Principáu entama un nuevu distintivu al estilu de "Alimentos del Paraísu"
El Gobiernu asturianu fai de so la marca "Artesanía d'Asturies", que busca poner en valor el trabayu de los talleres
Sixto Cortina (Traducción)
La tradicional artesanía asturiana tien dende fae unos díes un distintivu únicu. El Principáu rexistró la marca "Artesanía d'Asturies" coles mires de salvaguardar "el prestíu de les empreses y los talleres asturianos lo mesmo que de les sos obres", tal que s'esplica nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies. Ye daqué asemeyao a lo que se fixo nel apartáu gastronómicu, colos "Alimentos del Paraísu".
Dende esti día, tanto los artesanos que s'alcuentren inscritos nel Rexistru d'Artesanía del Principáu d'Asturies como les asociaciones profesionales del sector van poder incluyir nos sos productos una etiqueta que busca ser carauterizadora por que, cuando los consumidores la vean, sepan identificar los artículos ellaboraos artesanalmente nel Principáu.
El distintivu consiste nun isotipu formáu por una doble A, una d'elles n'azul y l'otra en mariellu en posición invertida y el logotipu “Artesanía d'Asturies”. Esta marca puede presentase en versión educida col isotipu namás o bien completa, tal que s'amuesa na imaxe d'enriba.
Solicitúes
Les persones que quieran utilizar el logotipu como seña d'identidá, tendrán d'unviar la so solicitú a la Dirección Xeneral competente en materia d'artesanía.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
