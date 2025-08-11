Vuelven, depués de cuatro años de parón, les ayudes pa la torna de científicos: esta ye la inversión prevista

El Gobiernu del Principáu d'Asturies entamó va unos díes una nueva convocatoria del programa "Margarita Salas", una iniciativa destinada a fomentar la contratación y formación de personal investigador postdoctoral, coles mires d'atraer talentu, afalar la movilidá internacional y afitar la I+D+i na comunidá.

La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu va destinar 800.000 euros a esta edición, que va ser xestionada pola Axencia Sekuens, en collaboración cola Fundación pal Fomentu n'Asturies de la Investigación Científica y la Teunoloxía (Ficyt). El programa estructúrase en dos llinies d'ayudes, empobinaes tanto a la torna d'investigadores como a la proyeición internacional de nuevos doctores formaos n'Asturies.

La primer llinia, dotada con 600.000 euros, ta empobinada a la incorporación de personal investigador doctor que desarrollara cuandu menos dos años d'esperiencia postdoctoral nel estranxeru. Con esta midida, el Gobiernu asturianu busca facilitar la torna de talentu científicu a centros d'investigación del Principáu y reforzar la so capacidá competitiva. La segunda llinia, con una financiación de 200.000 euros, va dir empobinada a la formación de doctores que realizaren la so tesis doctoral, o los sos estudios de grau o máster, n'Asturies. Esta ayuda va permitir financiar estancies d'ente ún y dos años en centros nacionales o internacionales d'escelencia n'investigación, fortaleciendo asina la cualificación y esperiencia del personal investigador xoven.

La convocatoria va tar abierta hasta'l 30 de setiembre y los centros d'investigación del Principáu van poder presentar les sos solicitúes dientro d'esti plazu. Amás, l'Axencia Sekuens acútase la posibilidá d'ampliar la dotación económica si'l volume de solicitúes lo xustifica.

Entamáu en 2021, el programa "Margarita Salas" tien como finalidá afitar talentu investigador n'Asturies. De magar s'entamó permitió la incorporación d'una docena de mozos científicos a dellos centros d'investigación del asturianos. Con esta nueva etapa, el programa adopta una fórmula de convocatoria añal, fundiendo les llinies de contratación y formación postdoctoral pa garantizar una mayor continuidá y efectividá nos sos resultaos.

L'esfuerzu institucional en ciencia ya anovación yá empieza a dar frutos. Según los datos de 2023, Asturies incrementó nun 30% el númberu de trabayadores dedicaos a I+D+i, algamando los 4.751 empleaos a tiempu completu, lo que supon mil más que l'añu anterior. Esta crecedera afita'l Principáu como un referente nacional n'investigación y desarrollu.

