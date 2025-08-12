Identifiquen xenes bacterianos resistentes a los antibióticos, por aciu de les queseríes asturianes: esti ye'l gran proyeutu nel que trabaya l'IPLA n'Uviéu

La collaboración ente ciencia de primera llinia y el sector primariu volvió dar bonos resultaos n'Uviéu. L'Institutu de Productos Lácteos d'Asturies (IPLA-CSIC) con sede en La Corredoria, acaba de participar nun estudiu internacional, ún de los más detallaos hasta la fecha na descripción de la resistencia de les bacteries a los antibióticos, nel que'l trabayu con queseríes asturianes ayudó a identificar los xenes descritos nestos procesos y la forma en qu'evolucionen na producción d'elementos.

En total, el proyeutu secuenció más de 2.000 amueses d'alimentos y superficies industriales, revelando que más del 70% de los xenes bacterianos conocíos pola so resistencia a antibióticos tán presentes na cadena de producción alimentaria. La investigación, publicada na prestixosa revista "Nature Microbiology", supon ún de los analises más amplios y detallaos realizaos hasta la fecha sobre'l llamáu "resistoma", esto ye, el conxuntu de xenes que dexen a les bacteries aguantar los efectos de les melecines antimicrobianes. El trabayu enxarétase nel proyeutu européu MASTER, coordináu pol centru irlandés Teagasc, y nél participaron investigadores d'una decena de países, con una destacada presencia española al traviés del CSIC, la Universidá de Lleón y l'IPLA.

Tomáronse amueses de más de 50 empreses alimentaries, ente elles delles queseríes asturianes, y esto permitió a los investigadores asturianos trabayar con datos direutamente procedentes de la nuesa redolada más cercana. Los investigadores señalen qu'ún de los aspeutos más relevantes del estudiu nun ye que namás s'identificaron los xenes de resistencia, sinón tamién se determinó qué bacteries los porten y cómo evolucionen a lo llargo de los procesos de producción. L'equipu detectó xenes que dan resistencia a grupos clave d'antibióticos llargamente utilizaos tanto en medicina humana como veterinaria. Más del 60 % de les amueses analizaes —incluyendo lleche, quesu, carne, vexetales y superficies industriales— conteníen cuandu menos un xen de resistencia.

Ún de los afayos más ablucantes ye la presencia de bacteries del grupu Eskapee, conocíes pol so papel n'infeiciones hospitalaries difíciles de tratar, n'entornos alimentarios. Amás, identificáronse otres especies qu'anque tán acomuñaes a la industria alimentaria, podríen actuar como reservorios de xenes de resistencia. La cadena alimentaria nun ye namás xuna vía d'esposición indireuta, espliquen nel estudiu, sinón tamién puede ser un focu clave na diseminación d'estes resistencies si nun se controla afechiscamente.

Otru afayu especialmente relevante, apunta l'investigador del IPLA Abelardo Margolles, ye que "cerca del 40 % d'estos xenes tán venceyaos a elementos xenéticos móviles que pueden facilitar la so tresferencia ente bacteries, lo qu'incrementa'l riesgu d'espardimientu de la resistencia". Según los investigadores, tamién se demostró que delles condiciones industriales y téuniques de procesáu inflúin na presencia y permanencia d'estos xenes. Por casu, en productos lleldaos como quesos maurecíos –como pasa n'Asturies— detectóse una evolución del "resistoma" a lo llargo del procesu de maduración, con un cambiu nes bacteries dominantes. Esti cambiu puede amenorgar o aumentar el riesgu de tresmisión, dependiendo de les especies que prevalezan.

Los investigadores sorrayen qu'estos afayos son clave pa diseñar estratexes más amañoses nel usu d'antibióticos y desinfestantes na producción d'alimentos y p'avanzar hacia polítiques de xestión qu'ayuden a frenar el creciente problema de la resistencia a los antimicrobianos.

