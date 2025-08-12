Windar completa la entrega de pilotes eólicos pa Iberdrola nel Bálticu

La enerxética española Iberdrola recibió los últimos monopilotes (poste encimentáu no fondero de la mar pa sostener un aeroxenerador) destinaos al so parque eólicu marín "Windanker", asitiáu n'agües alemanes del Mar Bálticu. Les pieces fueron fabricaes en Fene (A Coruña) pola alianza formada pol astilleru públicu Navantia y la compañía asturiana Windar Renovables, según informó esti día Iberdrola.

Xunto a les que se tán construyendo pa "East Anglia 3", frente a la marina oriental d'Inglaterra, les pieces de "Windanker" suponen el segundu contratu de monopilotes de l'alianza Navantia-Windar pa la eléctrica y axúntense a los yá executaos primeramente n'Alemania, Francia y Estaos Xuníos, frutu d'una collaboración estratéxica que supera los 1.000 millones d'euros n'encargos a lo llargo de los diez años postreros.

En concretu, la producción d'estes cimentaciones entamóse na factoría de monopilotes que dambes compañíes operen a comuña nel astilleru de Navantia Seanergies en Fene. Caúna de les pieces mide hasta 84 metros de llargo y diez metros de diámetru, y pesen hasta 2.100 tonelaes. La so construcción traxo la creación de 300 puestos de trabayu, según el comunicáu d'Iberdrola.

El pidíu forma parte del alcuerdu marco al que Navantia y Windar (esta última, propiedá del fondu británicu Bridgepoint dende mayu de 2023) llegaron pel branu de 2021 pa la fabricación y el suministru de cimentaciones tipu monopilote XXL.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"