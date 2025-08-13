IV Día de la Llingua Asturiana na Feria de Muestres: esta ye la fecha y estos tolos actos previstos
S. C.
El recintu ferial Luis Adaro, qu'estos díes acueye la 68ª edición de la Feria Internacional de Muestres d'Asturies, va celebrar el sábadu 16 d'agostu'l IV Día de la Llingua Asturiana. Esta cita entámenla en xunto la Cámara de Comerciu de Xixón y l'asociación Iniciativa pol Asturianu col sofitu de más d'una decena de instituciones collaboradores.
La llista d'actos previstos atropa una bayura d'actividaes en dellos espacios que pretenden facer d'esi día una xornada festiva pero tamién de concienciación y reivindicación llingüística.
El día del asturianu na Feria de Muestres va entamar enantes del meudía, a les 11.30 hores, cola inauguración institucional, que va incluyir una apertura musical con gaita asturiana y el pregón de la periodista Inés Paz.
Darréu d'ello, van tener llugar les intervenciones d'Álvaro Alonso, secretariu xeneral de la Cámara de Comerciu de Xixón y direutor de la Feria de Muestres; Ana Vanessa Gutiérrez, conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobiernu del Principáu d'Asturies; y de la presidenta d'Iniciativa pol Asturianu, Arantza Margolles.
Depués va facese una visita al espaciu de la organización nel eventu pa conocer a les estremaes firmes qu'acompañen a l'asociación a lo llargo d'estos díes. A les 13.00 hores va facese l'homenaxe a la figura del escritor Xuan Bello, fallecíu apocayá, amás d'otres actividaes que van allargase tamién de tarde.
Ente elles la proyeición del vidiu Madrellingua, un alderique col vocal d'Empresariáu y Consumu d'Iniciativa pol Asturianu, Inaciu Iglesias, sobre cómo l'asturianu puede convertise nuna ferramienta de xeneración d'empreses, empléu y polo tanto riqueza y tamién un showcooking con Panduru centrau na sidra y el pan.
De magar les 18.00 hores, el Muséu del Pueblu d'Asturies va acoyer una visita guiada n'asturianu a les sos instalaciones y el Conceyu de Mieres entama una charla sobre la historia de La Danza Prima.
Les actividaes vuelven al espaciu d'Iniciativa pol Asturianu a les 18.30 hores cola presencia de Pablo Rodríguez Medina, que va firmar el so llibru "El pesu de la nieve", ganador de la IV edición del premiu Andrés Solar, que cunta la historia de Martinón, un pastor que vive nos montes de Ponga.
A les 19.00 hores, l'espaciu de promoción turística Conceyos con Encantu, qu'abelluga a 21 conceyos asturianos, entama l'actividá "Atopa'l to pueblu" na que los visitantes van colocar un puntu cola so preferencia nun mapa d'Asturies.
La xornada va finalizar con una semeya coleutiva cola pancartona d'Iniciativa pol Asturianu col mensaxe de "La sociedá asturiana axúntase pola oficialidá" delantre del Palaciu de Congresos de Xixón.
