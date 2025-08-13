Les muertes nel trabayu xuben n'Asturies: nueve hasta xunu en cuenta de les seis de 2024

Asturies rexistró nel primer semestre d'esti añu un total de 9 muertes n'accidentes llaborales, trés más qu'a les mesmes altures de 2024, y 41 accidentes llaborales consideraos graves, nesti casu la mesma cifra qu'entós, según les estadístiques provisionales del Ministeriu de Trabayu. Si s'inclúin los accidentes de más recién (dos dende fines de xunu), el númberu de fallecimientos algama les once persones. Hai que recordar que na segunda metá del añu pasáu producióse un dramáticu repique de los accidentes mortales n'Asturies, que dexaron el balance final de tol exerciciu en 17 decesos.

Ente xineru y xunu d'esti añu, hubo n'Asturies un total de 5.228 accidentes a lo llargo de la xornada llaboral, con un descensu del 14,2% al respeutive del primer semestre de 2024. Por suerte, el 99% (un total de 5.178) fueron sucesos de calter leve, mentanto que pasaron 41 graves y, por desgracia, nueve tuvieron un final fatal.

De magar entós, otres dos persones perdieron la vida n'Asturies nel so desempeñu profesional: un home de 58 años estrapalláu por una formigonera en Cabueñes (Xixón), y otru de 51 años que recibió un golpe na cabeza d'una escavadora, na factoría d'ArcelorMittal en Xixón. Nel duru panorama de la siniestralidá llaboral, esti añu rescampla un episodiu discutíu: el fallecimientu de cinco mineros nuna esplotación de Zarréu (Degaña), el 30 de marzu pasáu. Una traxedia con unes causes que tovía se tán investigando.

Por sectores. Los sectores de la economía asturiana que más accidentes sufrieron nel primer semestre fueron la industria manufacturera (1.071), la construcción (819), el comerciu (768), la hostelería (363) y el tresporte (263). Menos incidencia tuvieron el d'agricultura, ganadería y pesca (150) y, pese al impactu emocional de la traxedia de Zarréu, la minería (146).

In itinere. Amás de los asocedíos na xornada llaboral, los datos del Gobiernu tamién recueyen los accidentes "in itinere" (nel desplazamientu hacia o dende'l puestu de trabayu) nel primer semestre: fueron 637, de los que 631 fueron leves, cinco graves y ún d'ellos resultó mortal.

