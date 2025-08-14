Asturies va financiar mercaos con productos y alimentos autóctonos

El Principáu crea la marca "Mercaos del Paraísu Natural", que busca promover el consumu de proximidá y dinamizar el mediu rural

Logotipu de la marca &quot;Mercaos del Paraísu Natural&quot;.

Logotipu de la marca "Mercaos del Paraísu Natural".

Sara Bernardo

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria abrió va unos díes una nueva llinia de subvenciones empobinada a entidaes locales y organizaciones ensin ánimu de lucru pa la organización de los "Mercaos del Paraísu Natural". Ello ye una iniciativa estratéxica que nagua por reforzar el sector agroalimentariu asturianu, fomentar el consumu de proximidá y dinamizar l'actividá económica y social nel mediu rural, de la que se potencia la visibilidá de los productores locales.

Les bases reguladores, publicaes el llunes pasáu nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA), establecen que van poder aportar a estes ayudes los mercaos que se celebren n'Asturies ente'l 1 de payares y el 31 d'ochobre, siempre que tengan cuandu menos 20 puestos de venta y una duración mínima de seis hores.

Logotipo de la marca «Mercados del Paraíso Natural».

Logotipu de la marca "Mercaos del Paraíso Natural". / LNE

Los productos a la venta tendrán d'incluyir, de forma preferente, los amparaos pola marca "Alimentos del Paraísu Natural", amás d'artesanía local y propuestes gastronómiques ellaboraes con materia prima asturiana.

La financiación va ser del cien por cien del costu y va otorgase per aciu del sistema de concurrencia competitiva. Na valoración van tenese en cuenta factores como'l tamañu de la localidá onde s'entame'l mercáu, la duración del eventu, la inclusión d'actividaes complementaries —especialmente aquelles empobinaes al públicu infantil— y la presencia de productos con distintivos de calidá o afayaos a persones con intolerancies alimentarias.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

