Avilés entama dellos cursos d'asturianu y gallego-asturiano dientro del programa "Falamos"
S. C.
Avilés entama pa toles persones adultes interesaes dos cursos de baldre de nivel intermediu d'asturianu y de gallego-asturiano, dientro'l proyeutu autonómicu "Falamos". Fadránse en llinia y presencialmente, con siete sesiones nel Palaciu de Valdecarzana.
Los dos cursos entamen en setiembre: el 9 del mes qu'entra nel casu del cursu d'asturianu intermediu, con clases de 17.00 a 19.45 hores; y el 10 de setiembre el de gallego-asturiano, con sesiones de 16.30 a 19.15 hores.
Tan subvencionaos pola Conseyería de Cultura y Política Llingüística y xestionaos pola Federación Asturiana de Conceyos en collaboración col Conceyu d'Avilés. El plazu p'apuntase ta abiertu yá nel portal web del programa, falamos.info, y pa entrar nos cursos va respetase dafechu l'orde que se siguió p'apuntase.
Les aiciones formatives faense col envís de que l'alumnáu se desenvuelva n'asturianu en situaciones del día a día con estructures cencielles, lo mesmo falando qu'escribiendo.
Los temarios incluyen aspeutos vinculaos al vocabulariu y la gramática: ámbitu personal y corporal, emocional y familiar; casa, pueblu y ciudá; comerciu y alimentación; trabayu y tiempu llibre. Tamién recursos llingüísticos n'entornos naturales, multiculturalidá, viaxes, internet y medios de comunicación.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Pravia ya baila al ritmo del Xiringüelu: mucha sidra y diversión en la romería más multitudinaria de Asturias
- Gijón acoge a los diez primeros menores migrantes trasladados desde Canarias
- Este es el 'rombo' central que ejerce de gran motor de Asturias: cuatro concejos generan dos de cada tres euros de riqueza
- Los juegos del hambre' ya enseña su nuevo escenario en Asturias: primeras imágenes y mudanza del rodaje