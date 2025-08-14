Avilés entama dellos cursos d'asturianu y gallego-asturiano dientro del programa "Falamos"

Aula d'un colexu asturianu.

Aula d'un colexu asturianu.

S. C.

Avilés entama pa toles persones adultes interesaes dos cursos de baldre de nivel intermediu d'asturianu y de gallego-asturiano, dientro'l proyeutu autonómicu "Falamos". Fadránse en llinia y presencialmente, con siete sesiones nel Palaciu de Valdecarzana.

Los dos cursos entamen en setiembre: el 9 del mes qu'entra nel casu del cursu d'asturianu intermediu, con clases de 17.00 a 19.45 hores; y el 10 de setiembre el de gallego-asturiano, con sesiones de 16.30 a 19.15 hores.

Tan subvencionaos pola Conseyería de Cultura y Política Llingüística y xestionaos pola Federación Asturiana de Conceyos en collaboración col Conceyu d'Avilés. El plazu p'apuntase ta abiertu yá nel portal web del programa, falamos.info, y pa entrar nos cursos va respetase dafechu l'orde que se siguió p'apuntase.

Les aiciones formatives faense col envís de que l'alumnáu se desenvuelva n'asturianu en situaciones del día a día con estructures cencielles, lo mesmo falando qu'escribiendo.

Los temarios incluyen aspeutos vinculaos al vocabulariu y la gramática: ámbitu personal y corporal, emocional y familiar; casa, pueblu y ciudá; comerciu y alimentación; trabayu y tiempu llibre. Tamién recursos llingüísticos n'entornos naturales, multiculturalidá, viaxes, internet y medios de comunicación.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

