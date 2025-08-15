Educación y l'Academia de la Llingua trabayen pa fomentar la enseñanza del asturianu y del eonaviego n'Infantil

La Conseyería d'Educación trabaya nel cambiu del decretu d'Infantil pa introducir per primer vegada la enseñanza del asturianu y l'eonaviego nel segundu ciclu d'esta etapa. Asina-ylo comunicó esti martes pasáu la conseyera d'Educación, Eva Ledo, al presidente de l'Academia de la Llingua Asturiana, Xosé Antón González Riaño.

Féxolo nuna xunta a la que tamién asistió la direutora xeneral d'Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno. Pa Ledo, esti encuentru fue "cordial, distendiu y, sobremanera, bien constructivu".

Esti acercamientu a les llingües autóctones n'Infantil va realizase dientro del apartáu de Comunicación y representación de la realidá, una de les trés árees de deprendimientu esistentes nesa etapa, y va tener un calter voluntariu pal alumnáu, según prevé la Llei d'usu y promoción del asturianu. Sicasí, tolos centros qu'impartan el segundu ciclu d'Infantil van tar obligaos a ufiertalo.

La conseyera informó que dempués del primer sondéu realizáu nos centros d'enseñanza, la matriculación supera'l 60% ente l'alumnáu de los colexos públicos.

Según informó'l Gobiernu, Ledo comprometióse, amás, a siguir trabayando dende l'alministración na promoción de la llingua asturiana y asina lo comunicará nes xuntes que va caltener a primeros de setiembre coles direcciones de los centros. Tamién va impulsar la divulgación de dellos materiales pedagóxicos.

Otru asuntu tratáu afecta al profesoráu d'eonaviego. La conseyera y el presidente de l'Academia alcordaron buscar llinies de collaboración pa entainar en la dotación de profesoráu naquellos centros onde faigan falta docentes.

A lo último, Ledo informó a González Riaño que'l Gobiernu del Principáu va volver a pidir al Ministeriu d'Educación, Formación Profesional y Deportes la especialidá docente d'asturianu, una histórica aspiración de la conseyería y del profesoráu que sigue ensin materializase al nun ser una llingua oficial.

La iniciativa de volver solicitar la reconocencia de la especialidá docente figura nel pactu Asturies Educa, robláu pol Gobiernu con cuatro organizaciones sindicales.

